Bei der Explosion in New York handelte es sich nach Angaben von Bürgermeister de Blasio um einen versuchten Terroranschlag. Ausgelöst wurde die Detonation durch einen Sprengsatz, der am Körper des festgenommenen Verdächtigen befestigt war.

Etwas mehr als zwei Stunden, nachdem es in einem Fußgängertunnel, der den Times Square mit dem Busbahnhof in Manhattan verbindet, zu einer Explosion gekommen war, hat New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio die Befürchtungen bestätigt: "Das war ein versuchter Terroranschlag."

Der namentlich der Polizei mittlerweile bekannte Täter habe einen technisch eher wenig anspruchsvollen Sprengsatz, eine Art Rohrbombe, an seinem Körper mit Absicht gezündet und sich dabei selbst am Unterleib und den Händen verletzt. Drei weiter Passanten erlitten demnach ebenfalls Verletzungen, allesamt nicht lebensgefährlich.

Polizeikräfte haben mittlerweile das Wohnhaus des mutmaßliche Täters im New Yorker Stadtteil Brooklyn nach weiteren Informationen durchsucht.

Markus Schmidt, ARD New York, mit den neuesten Einschätzung zur Explosion in Manhattan

tagesschau 16:00 Uhr, 11.12.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-355607~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Explosion inmitten der Rush-Hour

Der Polizeichef von New York bestätigte, dass die Explosion gegen 7:20 Uhr stattgefunden hat. Der Bereich, das wichtigste Drehkreuz für den morgendlichen Berufsverkehr in New York, wurde weiträumig abgesperrt, der Busbahnhof ist nach neuesten Informationen mittlerweile aber wieder geöffnet.

Antiterroreinheiten wurden an sämtlichen neuralgischen Punkten der Stadt stationiert.

Die Explosion führte zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr.

New York ist Terrorziel

Der Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo betonte, die Stadt sei ein Symbol für Freiheit und Demokratie. "Das macht uns zu einem Ziel", sagte er mit Blick auf mögliche Terroranschläge. Er dankte Polizei und Rettungskräften für deren Einsatz.

US-Präsident Donald Trump wurde unmittelbar nach dem Geschehen "über die Explosion in New York unterrichtet", schrieb seine Sprecherin Sarah Sanders auf Twitter.

Eine Stadt rüstet auf

Die Sicherheitsvorkehrungen in New York werden seit Jahren sukzessive verschärft. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, da Millionen Touristen in die Stadt kommen, hatten die Sicherheitskräfte weitere Maßnahmen angekündigt, um Plätze und Straßen noch besser überwachen zu können.

Ein Polizist sperrt in New York eine Straße ab.

Anschlag mit Kleintransporter

Erst im Oktober war in New York ein Anschlag verübt worden, bei dem acht Menschen getötet wurden. Dabei war ein Mann mit einem Kleintransporter auf einen Radweg gefahren. Der festgenommene Täter gab sich als überzeugter Gefolgsmann des "Islamischen Staates" zu erkennen. Es handelte sich um den schwersten Anschlag in New York seit dem 11. September 2001.

Mit Informationen von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 11. Dezember 2017 um 16:00 Uhr.