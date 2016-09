Bei einem Zugunglück im US-Bundesstaat New Jersey ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens 65 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte New Yorks Gouverneur Cuomo mit. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Es geschah in der Rush-Hour um 8.45 Uhr Ortszeit im Bahnhof von Hoboken: Einer der meistgenutzten Pendlerzüge zwischen New York und New Jersey raste ungebremst in die Endstation Hoboken. Ein Augenzeuge, der sich in der Bahnhofshalle aufhielt, schilderte im Sender CNN, wie er das Unglück erlebte: "Ich wollte mir gerade ein Zugticket kaufen, da hörte ich einen lauten Krach und rannte nach draußen. Der Zug war durch den Bahnhof in eine Wand gerast."

Andere Augenzeugen berichten, der Zug sei ungebremst über die Barrieren am Gleisende hinaus gerast. "Der Zug war deutlich schneller, als er normalerweise sein dürfte", sagte Mike Larson, Angestellter der Verkehrsgesellschaft New Jersey Transit. "Er fuhr komplett durch die Barrieren und durch die Bahnhofshalle."

Schweres Zugunglück nahe New York

tagesschau 17:00 Uhr, 29.09.2016, Olaf Bock, ARD New York







Ein Dach über dem Bahnsteig brach zusammen. Die vorderen Zugwaggons wurden schwer beschädigt. Die ersten Fernsehbilder zeigen chaotische Szenen zwischen herumliegenden Metallteilen, heruntergefallenen Zementblöcken und zerbrochenen Fensterscheiben. Eine Frau war unter einem Zementblock eingeklemmt. Zahlreiche Rettungswagen eilten herbei um die Verletzten zu versorgen, darunter mehrere Schwerverletzte.

Rettungskräfte versorgen die Verletzten.

"Wir versuchten ihnen zu sagen, im Zug zu bleiben", sagte Larson. "Denn viele wissen nicht, dass man einen elektrischen Schlag bekommt, wenn die elektrische Leitung auf dem Zug liegt und man den Zug verlässt."

Zugführer nicht ansprechbar

Ein Mensch sei ums Leben gekommen und mindestens 65 weitere verletzt worden, teilte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo mit. Über die Zahl der Toten und Verletzten hatte es angesichts der unübersichtlichen Lage zunächst unterschiedliche Angaben gegeben. Die Nationale Transportsicherheitsbehörde schickte Experten nach Hoboken, um herauszufinden, warum der Nahverkehrszug ungebremst in den Bahnhof raste. Der Zugführer war nach dem Unfall nicht ansprechbar. Vielleicht habe er ein medizinisches Problem gehabt, sagte Larson.

Hoboken ist die Endstation des Pendlerzuges nach New York, der mit 15.000 Passagieren täglich einer der meistbefahrenen Züge nach New York ist.

Tote und Verletzte bei Zugunglück in Hoboken

M. Ganslmeier, ARD Washington

29.09.2016 17:50 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.