Britischer Oppositionschef "May kann man nicht trauen"

Bei der Debatte im britischen Unterhaus hat Oppositionschef Corbyn Premierministerin May für ihren Wunsch nach Neuwahlen hart attackiert. Dennoch will seine Labour-Partei der Wahl im Juni zustimmen. Diese ändert nun auch den Zeitplan für die Brexit-Verhandlungen.

Die Opposition im britischen Unterhaus hat Premierministerin Theresa May vorgeworfen, mit der vorgezogenen Parlamentswahl ihr Wort zu brechen. "Wir begrüßen die Wahl, aber das ist eine Premierministerin, die gesagt hat, es werde keine geben", sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn im Unterhaus in der Debatte vor der Abstimmung über die Neuwahlen. Er nannte May "eine Premierministerin, der man nicht trauen kann".

Die konservative Politikerin, die seit Juli 2016 regiert, hatte gestern überraschend eine Neuwahl angekündigt - obwohl sie dies lange Zeit ausgeschlossen hatte. Wegen "Uneinigkeit" im Parlament sei es für ihre Regierung aber schwierig, "aus dem Brexit einen Erfolg zu machen", begründete die Regierungschefin ihren Schritt. "Wir machen diese Wahl, um sicherzustellen, dass wir unsere Position für die Verhandlungen mit der Europäischen Union stärken", hatte May kurz vor der Parlamentsdebatte in einem BBC-Radiointerview gesagt. Sie warf Brexit-Gegnern vor, den Prozess zu behindern - allerdings hatte das Parlament den Austrittsverhandlungen zugestimmt.

Starke Tories, schwache Labour-Partei

Großbritannien brauche drei Dinge, sagte May bei der Debatte im Unterhaus: "Eine starke Wirtschaft, eine starke Verteidigung und eine stabile Führung." Dies werde durch die konservativen Pläne für einen Brexit und Neuwahlen gewährleistet. Die Labour-Partei sei schlicht nicht in der Lage, zu führen.

Kritiker werfen May vor, sie wolle mit der Wahl am 8. Juni die Schwäche der Labour-Partei ausnutzen und Brexit-Gegner im Parlament so schwächen, dass das Ergebnis der Ausstiegsverhandlungen mit der EU auf jeden Fall akzeptiert wird, unabhängig von den Bedingungen. Labour ist tief zerstritten und liegt in den Umfragen aktuell 26 Prozentpunkte hinter den regierenden Tories.

Wortwechsel von Premierministerin Theresa May und Oppositionschef Jeremy Corbyn im britischen Unterhaus (engl.)

Brexit-Verhandlungen nach der Wahl

Die Austrittsverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU sollen nun erst nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien beginnen. Nach einem Telefonat mit May gehe EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker davon aus, "dass die wirklichen politischen Verhandlungen zu Artikel 50 mit dem Vereinigten Königreich nach den für den 8. Juni vorgesehenen Wahlen beginnen werden", sagte ein Sprecher der EU-Behörde.

Derzeit arbeitet die EU an den Leitlinien für die Verhandlungen mit London. Diese sollen am 29. April in Brüssel von den Staats- und Regierungschefs der 27 übrigen Mitgliedstaaten verabschiedet werden. May hatte am 29. März die Austrittsverhandlungen nach Artikel 50 der EU-Verträge ausgelöst. Nach der offiziellen Mitteilung an die EU müssen die Bedingungen des Austritts innerhalb von zwei Jahren ausgehandelt werden.

Ein Kommentar von Hanni Hüsch, ARD London

