Zwei Tote, viele Verletzte - und Schäden an Straßen und Gebäuden: Neuseeland hat nach 2011 schon wieder ein schweres Erdbeben erlebt. Immerhin: Die von dem Erdstoß verursachten Tsunami-Wellen fallen schwächer aus als befürchtet.

Nach dem schweren Erdbeben in Neuseeland haben die Behördern die Tsunami-Warnung heruntergestuft. Der Zivilschutz sprach am Montagmorgen örtlicher Zeit nur noch vor Wellen von bis zu einem Meter Höhe. Zuvor war von bis zu zu fünf Meter hohen Wellen die Rede gewesen.

Das Beben hatte sich am späten Sonntagabend - in Deutschland war es zu diesem Zeitpunkt später Vormittag - auf der Südinsel von Neuseeland ereignet. Laut dem Deutschen Geoforschungszentrum hatte der Erdstoß eine Stärke von 7,9. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Schwere des Bebens mit 7,8 an, in Neuseeland selbst war von 7,5 die Rede.

Mindestens zwei Tote

Das Zentrum lag den Experten zufolge bei Hanmer Springs, rund 90 Kilometer nördlich der Inselhauptstadt Christchurch. Auch auf der Nordinsel von Neuseeland, wo die Hauptstadt Wellington liegt, war das Beben deutlich zu spüren.

Neuseelands Premierminister John Key sprach von mindestens zwei Toten. Eines der Opfer sei in einem zusammengestürzten Haus in der Touristenstadt Kaikoura geborgen worden, teilte die Polizei mit. Wo der zweite Tote gefunden wurde, ist noch unklar. Darüber hinaus soll es mehrere Verletzte sowie in verschiedenen Städten schwere Gebäude- und Straßenschäden geben.

2011 hatte ein Beben der Stärke 6,3 in der Gegend um Christchurch schwere Schäden angerichtet. Damals starben 185 Menschen.

Gerd Wolff, ARD Singapur

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 13. November 2016 um 19:00 Uhr.