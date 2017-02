Ein russisches Gericht hat den Oppositionellen Nawalny der Unterschlagung für schuldig erklärt. Das Strafmaß steht noch nicht fest. Das Urteil könnte sich auf Nawalnys geplante Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2018 auswirken.

In einem neu aufgerollten Prozess hat ein russisches Gericht den Oppositionellen Alexej Nawalny der Unterschlagung schuldig gesprochen. Das Strafmaß nannte Richter Alexej Wtjurin in der Stadt Kirow Agenturen zufolge zunächst nicht.

Die Anklage hatte fünf Jahre Haft auf Bewährung gefordert. Dem bekannten Kritiker von Präsident Wladimir Putin wird vorgeworfen, einer staatlichen Firma Bauholz im Wert von rund 16 Millionen Rubel (etwa 250.000 Euro) gestohlen zu haben. Nawalnys Anwälte fürchten, dass er bei einer rechtskräftigen Verurteilung nicht bei der Präsidentenwahl 2018 kandidieren darf. Der 40-Jährige hat Berufung angekündigt.

Immer wieder muss sich Nawalny vor Gericht verantworten.

Haftstrafe, Bewährungsstrafe, Neuverhandlung

Nawalny ist vor allem durch seine Blogs in Russland bekannt geworden. Der nationalistisch orientierte Politiker war 2013 wegen Unterschlagung bei Geschäften mit einer Holzfirma in der Region Kirow zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Später wurde dies in eine Bewährungsstrafe umgewandelt.

Im November kassierte das Oberste Gericht das Urteil und verwies es an eine untere Instanz zur Neuverhandlung zurück.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 08. Februar 2017 um 12:03 und 12:25 Uhr.