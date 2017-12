Der russische Oppositionspolitiker Nawalny will seine Zulassung als Präsidentschaftskandidat durchsetzen. Offenbar haben ihn nun jeweils mindestens 500 Anhänger in 20 russischen Städten für die Zulassung zur Wahl nominiert.

Mit Versammlungen in 20 russischen Städten ist der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny von seinen Anhängern offenbar für die Zulassung zur Wahl nominiert worden. Das schrieb Nawalny im Kurznachrichtendienst Twitter.

Alexey Navalny @navalny Выдвижение во всех 20 городах прошло успешно. Спасибо всем огромное. Посмотрите фото со всей страны. Кто ещё из кандидатов имеет такую поддержку? Мы требуем допуска на выборы https://t.co/AL2EzE6f67 Twitter 24.12.2017 12:38 Uhr via

Auf den Kundgebungen von Wladiwostok in Russlands Fernem Osten bis nach Sankt Petersburg im Westen hatten sich jeweils mindestens 500 Menschen versammelt - dies ist die Mindestzahl der Unterstützer, die ein Präsidentschaftskandidat aufweisen muss.

Allein in Moskau versammelten sich mehr als 700 Menschen, um Nawalnys Kandidatur zu unterstützen. Der Anwalt und Blogger trat auch selbst bei der Veranstaltung auf. "Ich freue mich riesig und bin stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass ich hier als Kandidat für ganz Russland stehe", rief er seinen Anhängern zu. "Wir sind bereit zu gewinnen und wir werden diese Wahl gewinnen."

Die Kundgebung fand in einem Zelt am Ufer des Flusses Moskwa statt. Ein anderer Veranstaltungsort sei nicht genehmigt worden, schrieb er.

Nawalny als Kandidat für die russischen Präsidentschaftswahlen: Seine Anhänger stimmten dafür.

In Rostow am Don im Süden Russlands beteiligten sich nach Angaben von Nawalnys Kampagne mehr als 800 Menschen, in Jekaterinburg im Ural mehr als 900 und in Nowosibirsk in Sibirien mehr als 700. In St. Petersburg demonstrierten mehr als tausend Menschen für eine Zulassung Nawalnys.

Chancenlos trotz Nominierung

Trotz der Nominierungen gilt es als unwahrscheinlich, dass Nawalny zur Präsidentschaftswahl zugelassen wird. Im Oktober hatte die Wahlkommission entschieden, dass der 41-Jährige bis 2028 für kein Amt kandidieren darf. Die Kommission begründete dies mit einer Verurteilung Nawalnys wegen Unterschlagung. Der Oppositionspolitiker bestreitet die Vorwürfe und spricht von einem politischen Urteil.

Sollte er nicht zur Wahl zugelassen werden, werde er zu einem Wahlboykott aufrufen, betonte Nawalny.

Nawalny gilt als potenziell wichtigster Gegner von Präsident Wladimir Putin, mit dessen Wiederwahl am 18. März allgemein gerechnet wird. Den von der Kommission zugelassenen anderen Kandidaten werden keine Chancen eingeräumt.

