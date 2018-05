Anti-Putin-Proteste in Russland Nawalny wieder frei

Der prominente Kremlkritiker Nawalny ist wieder auf freiem Fuß. Er war gestern bei landesweiten Protesten gegen den russischen Präsidenten Putin festgenommen worden - genau wie mehr als 1000 weitere Demonstranten.

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach seiner Festnahme bei einer Kundgebung in Moskau laut eigener Aussage wieder auf freiem Fuß. Die Polizei habe ihn kurz nach Mitternacht gehen lassen, erklärte der Kremlkritiker auf Twitter.

Ihm wird die Organisation einer untersagten öffentlichen Veranstaltung und Widerstand gegen die Polizei vorgeworfen. Eine Anwältin seiner Stiftung zur Bekämpfung von Korruption sagte der russischen Nachrichtenagentur Interfax, ein Moskauer Gericht werde sich am 11. Mai mit dem Fall befassen.

Die russische Polizei ging hart gegen unangemeldete Demonstrationen vor.

Hunderte Festnahmen

Nawalny hatte seine Anhänger am Samstag zu landesweiten Protesten gegen Präsident Wladimir Putin aufgerufen. Das Bürgerrechtsportal OVD-Info berichtete von über 1600 Festnahmen, davon allein mehr als 700 in Moskau. Die Polizei sprach offiziell nur von 300 Festnahmen in der Hauptstadt und etwa 200 in St. Petersburg. Den Oppositionellen drohen mehrtägige Haftstrafen.

Spontane Paraden-Probe

Geplant waren Protest-Kundgebungen in rund 90 Städten. Vielerorts untersagten die Behörden die Veranstaltungen aber. So erklärte die Stadtverwaltung in Moskau den angekündigten Versammlungsort für gesperrt. Auf dem Schlossplatz in St. Petersburg wurde überraschend eine Probe für die Militärparade zum Tag des Sieges am 9. Mai - dem Feiertag zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs - anberaumt.

Die Kundgebungen unter dem Motto "Kein Zar für uns!" richteten sich gegen Putins lange Herrschaft, gegen Korruption und Internetzensur in Russland. Putin, der Russland seit 18 Jahren führt, wird am Montag im Kreml in Moskau den Eid für eine weitere sechsjährige Amtszeit ablegen; es ist seine vierte als Präsident. Nawalny wollte damit auch an Massendemos gegen Putins Amtseinführung 2012 anknüpfen. Damals war Putin in einem vereinbarten Ämtertausch mit Dmitri Medwedjew wieder Staatschef geworden.

Russische Polizei greift vor Putins Amtseid gegen Opposition durch

tagesthemen 23:15 Uhr, 05.05.2018







Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 05. Mai 2018 um 17:00 Uhr.