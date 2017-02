NATO obsolet? Die Europäer sorgen sich massiv um die Haltung der USA zum Bündnis. Anders als sein Präsident versucht der neue US-Verteidigungsminister, die Ängste zu zerstreuen. Für die Außenbeziehungen der USA bleibe die NATO das Fundament, sagte Mattis in Brüssel.

Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis hat ein klares Bekenntnis zur NATO abgegeben. Das transatlantische Bündnis sei die "erfolgreichste Militärallianz der Geschichte" und bleibe "das grundlegende Fundament" in den Beziehungen zwischen den USA und ihren Partnern, sagte Mattis beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel.

Zugleich mahnte er auf dem Weg zum Treffen Veränderungen an. In den vergangenen Jahren habe sich die Art der Kriege geändert. Deshalb müsse sich auch die Art, wie sich Armeen dem entgegenstellen, ändern. Auch habe sich die Hoffnung, enger mit Russland zusammenzuarbeiten, nicht erfüllt, sagte Mattis mit Blick auf die Annektion der Krim und die russische Einflussnahme in der Ostukraine. Deshalb müsse die NATO "sicherstellen, dass der transatlantische Bund stark bleibt".

Mattis begrüßte Äußerungen europäischer Verteidigungsminister, dass es eine faire Aufforderung der USA sei, sich an den Kosten der Verteidigung der Freiheit zu beteiligen.

Bettina Scharkus, ARD-Brüssel, über die Erwartungen an Mattis

tagesschau 14:00 Uhr, 15.02.2017







Mehr Geld für Verteidigung

Im Bündnis waren zuvor Sorgen über die Unterstützung aus den USA als wichtigstem Partner laut geworden, nachdem der neue US-Präsident Donald Trump die NATO als "obsolet" bezeichnet hatte. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zeigte sich im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF offen für die Forderung nach einem stärkeren Engagement der Mitgliedsstaaten. Dazu müsse in die Bundeswehr investiert und das Budget erhöht werden.

Zudem will von der Leyen, dass die Bundeswehr enger mit mehreren Ländern in Europa kooperiert. Am Rande des NATO-Verteidigungsministertreffens sagte sie, der Weg zu einer europäischen Sicherheitsunion sollte entschlossen weitergegangen werden. Sie werde deshalb bei dem Treffen mehrere Absichtserklärungen unterzeichnen.

Engere Zusammenarbeit in Europa

Beispielsweise solle die Bundeswehr enger mit Tschechien und Rumänien zusammenarbeiten. So werde auch das Niveau der Streitkräfte der beiden osteuropäischen NATO-Partner gesteigert. Als weitere Beispiele einer engeren Kooperation in Europa nannte die Ministerin den Aufbau eines taktischen Lufttransports mit Frankreich, einer Tankerflotte mit den Niederlanden sowie die Zusammenarbeit mit Norwegen beim Kauf von U-Booten und der Ausbildung ihrer Besatzungen.

Die EU-Staaten hatten im Dezember eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigung beschlossen. Die Maßnahmen waren schon länger geplant, gelten aber auch als Antwort auf den Brexit sowie abfällige Äußerungen von US-Präsident Trump vor dessen Amtsantritt gegenüber der NATO und der EU. Derzeit kooperiert die Bundeswehr insbesondere mit den niederländischen Truppen bei Heer und Marine.