Die NATO hat ihren Einsatz von Aufklärungsflügen gegen die IS-Miliz begonnen. Teil von Kampfeinsätzen sollen die AWACS-Maschinen ausdrücklich aber nicht sein. Die NATO dürfe nicht Kriegspartei werden - das war vor allem Deutschland wichtig.

Von Kai Küstner, ARD-Studio Brüssel

Es waren in erster Linie die USA, die sich eine Rolle der NATO im Syrien- und im Irak-Konflikt gewünscht hatten: Nun also hat das Militärbündnis mit seinen Aufklärungsflügen und damit auch mit der Unterstützung der internationalen Koalition gegen den "Islamischen Staat" begonnen. "Diese Hilfe ist wichtig, weil die Anti-IS-Koalition dadurch ein genaueres Lagebild des Luftraums bekommt. Wir unterstützen die Luftwaffe der Koalition mit Aufklärung und Informationen", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Ordnung am Himmel

Am Himmel über Syrien und dem Irak ist es laut Experten extrem eng und damit auch extrem gefährlich geworden. Die AWACS-Maschinen, die im Grunde fliegende Radarstationen sind, sollen für etwas mehr Ordnung sorgen. Und sie sollen versehentliche Zusammenstöße vermeiden helfen, gerade auch zwischen russischen und US-Jets.

Allerdings werden die Spezialmaschinen nicht im syrischen oder irakischen Luftraum zum Einsatz kommen. Stattdessen werden sie am Himmel über der Türkei und dem Mittelmeer ihre Bahnen ziehen und von dort in die Kriegsgebiete hineinspähen. Auch werden die AWACS nicht Einsätze für Kampfjets in Syrien leiten. "Die AWACS-Flugzeuge werden nicht Teil von Kampfeinsätzen sein", bestätigte Stoltenberg.

Bloß nicht Kriegspartei werden

Diese Kompromisslösung war auch auf deutschen Druck hin erwirkt worden: Die Bundesregierung hatte stets gewarnt, die NATO dürfe nicht selbst Kriegspartei in Syrien werden. Doch nun ist die Debatte darüber, ob das Bündnis formell Teil der Anti-IS-Koalition geworden ist, in vollem Gang. Offiziell ist die Rede davon, dass die NATO diese Koalition "direkt unterstützt". So jedenfalls formuliert es der Generalsekretär. Als das Bundeskabinett kürzlich die Beteiligung deutscher Soldaten am AWACS-Einsatz bewilligte, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert: "Dieser Militäreinsatz ist natürlich eingebettet in einen breiten politischen Ansatz, sowohl in Syrien als auch im Irak und in der Region." Ziel sei, den Terror des IS weiter entschlossen zu bekämpfen und einzudämmen.

Bundeswehr nicht beteiligt - noch nicht

An den ersten AWACS-Flügen sind noch keine Bundeswehrsoldaten beteiligt. Erst muss noch die Zustimmung des Bundestags abgewartet werden, die für Mitte November geplant ist. Stimmt das Parlament zu, sollen auch 15 bis 20 deutsche Soldaten ins türkische Konya verlegt werden.

Von Konya aus startete bereits die erste AWACS-Maschine zu ihren Einsätzen. "Wir haben vergangene Woche begonnen. Und wir werden nach und nach die Zahl der Flüge erhöhen", sagte Stoltenberg. Die AWACS-Flugzeuge sind mit einem großen Radar-Aufsatz ausgestattet und erinnern daher äußerlich an eine Kreuzung aus Passagierflugzeug und Raumschiff. Rund ein Drittel des Personals für die NATO-AWACS-Flüge stellen üblicherweise die Deutschen. Ein Großteil der Flotte ist in Geilenkirchen bei Aachen stationiert.

AWACS-Einsatz der NATO hat begonnen

K. Küstner, ARD Brüssel

25.10.2016 13:02 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 25. Oktober 2016 um 12:42 Uhr