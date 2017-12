Bethlehem, Nablus, Hebron: In vielen Städten in den palästinensischen Gebieten finden Proteste gegen Israel und die USA statt. Der Rote Halbmond meldet viele Verletzte. Kundgebungen gibt es auch im Iran, Indonesien und anderen Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit.

Es ist der erste Freitag nach der US-Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt - entsprechend besorgt sind die israelischen Sicherheitskräfte. Insbesondere, weil Hamas-Chef Ismael Hanija eine neue Intifada gefordert hatte. Weitere Hundertschaften sind deshalb in Stellung gegangen.

In Jerusalem und mehreren größeren Städten in den Palästinensergebieten kam es nach den muslimischen Freitagsgebeten bereits zu Protesten Tausender Menschen. Auch auf dem Tempelberg in der Altstadt Jerusalems wurde demonstriert, viele Muslime verließen das Gebiet allerdings friedlich. Am Damaskustor, einem Zugang zur Altstadt, vertrieb die Polizei einige Dutzend Demonstranten.

Susanne Glass, ARD Tel Aviv, zur Lage im Nahen Osten

Steine, Tränengas, brennende Reifen

Palästinenser verbrannten im Westjordanland Reifen und warfen Steine und Flaschen auf israelische Soldaten. Es kam unter anderem zu Ausschreitungen in Bethlehem, Nablus, Ramallah, Hebron und im Gazastreifen. Allein in der Nähe von Nablus gab es mindestens 40 Verletzte, unter anderem, weil die israelischen Sicherheitskräfte Tränengas und Gummimantelgeschosse einsetzte, wie der Rettungsdienst Roter Halbmond mitteilte.

Nahe Ramallah brennen alte Reifen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden auch Menschen durch scharfe Munition verletzt. Die israelische Armee äußerte sich nicht dazu.

Bereits gestern waren bei Konfrontationen in Ramallah, Hebron, Bethlehem und am Rande des Gazastreifens nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 80 Palästinenser verletzt worden.

Kundgebungen im Iran, Indonesien und Malaysia

In der Hauptstadt des Nachbarlands Ägypten riefen Gläubige "Jerusalem ist arabisch" und forderten die Einheit der Araber gegen den "zionistischen Angriff". Die Polizei war in Kairo mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Sie riegelte auch die Straßen zur US-Botschaft ab.

Hunderte von Iranern protestierten bei Demonstration in Teheran gegen die US-Entscheidung. Sie riefen "Nieder mit Amerika", "Nieder mit Israel" und "Befreiung Jerusalems steht bevor". Außerdem verbrannten die Demonstranten Flaggen der USA, Israels sowie Bilder des US-Präsidenten.

Auch in anderen Staaten mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung fanden Kundgebungen statt - oft in der Nähe der US-Botschaften. In der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur verbrannte eine wütende Menge eine Puppe, die US-Präsident Donald Trump darstellen sollte, und rief anti-amerikanische Slogans.

In Indonesien kamen Hunderte Demonstranten vor der US-Botschaft in Jakarta zusammen. Die meist ganz in weiß gekleideten Menschen schwenkten dabei palästinensische Fahnen.

Männer demonstrieren vor der US-Botschaft in Jakarta.

US-Botschafter in Tunesien einbestellt

In Tunesien hat die Jerusalem-Entscheidung Trumps ein diplomatisches Nachspiel: Präsident Beji Caid Essebsi bestellte den US-Botschafter ein. Essebsi werde dem Botschafter seine Missbilligung über die Entscheidung des US-Präsidenten mitteilen. Tunesien stehe weiter an der Seite der Palästinenser und unterstütze deren Recht auf einen eigenen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt.

Das tunesische Parlament hatte bereits am Donnerstag gegen die Entscheidung protestiert. Die Sicherheitsmaßnahmen um die US-Botschaft in Tunis wurden wegen befürchteter Proteste verschärft.

Tillerson: Botschafts-Umzug wird noch dauern

US-Außenminister Rex Tillerson erklärte derweil, dass sich die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem noch hinziehen werde. Wahrscheinlich werde der Umzug nicht vor 2019 stattfinden, sagte Tillerson nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian in Paris. "Das ist nichts, was dieses Jahr geschieht, und wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr."

Allerdings wolle US-Präsident Donald Trump, "dass wir auf sehr konkrete und entschlossene Art vorankommen". Begleitet von internationalen Protesten hatte Trump am Mittwoch Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannt. Er wies das US-Außenministerium an, sofort mit den Vorbereitungen für den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu beginnen.

Der endgültige Status von Jerusalem ist einer der größten Streitpunkte im Nahost-Konflikt. Die Palästinenser beanspruchen den 1967 von Israel besetzten und 1980 annektierten Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt ihres angestrebten eigenen Staates.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. Dezember 2017 um 12:00 Uhr.