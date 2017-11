Drei Tage nach dem Rücktritt von Simbabwes Langzeitpräsident Mugabe hat dessen Nachfolger Mnangagwa offiziell die Amtsgeschäfte übernommen. Der frühere Vizepräsident legte vor Tausenden jubelnden Anhängern im Sportstadion der Hauptstadt Harare seinen Amtseid ab.

Das südafrikanische Land Simbabwe hat den ersten Machtwechsel seit der Unabhängigkeit 1980 vollzogen. Emmerson Mnangagwa, langjähriger Vize unter Ex-Machthaber Robert Mugabe, legte im Stadion von Harare unter dem Jubel Tausender Simbawer den Amtseid als neuer Präsident ab.

Tausende tanzen im Stadion

In einer großen Prozession zog Mnangagwa am Morgen in das Nationalstadion von Harare ein. Er reckte die Faust in die Höhe, worauf die Menge zu tanzen und zu singen begann. In dem Stadion hatten sich seit dem Morgen bereits Tausende Menschen versammelt. Banner im Stadion gaben die offiziell gewünschte Richtung vor: "Morgenröte einer neuen Ära" und "Nein zu Vergeltung". Der 93-jährige Mugabe nahm nicht an der Zeremonie teil, weil er sich "ausruhen" müsse, wie Staatsmedien berichten.

Tausende Menschen versammelten sich Im Stadion von Harare, um der Amtseinführung Mnangagwas beizuwohnen.

Mnangagwa gehört seit Jahrzehnten zur politischen Elite des Landes im südlichen Afrika. Er war lange Mugabes rechte Hand. Er hat den Simbabwern versprochen, sich für Wirtschaftswachstum und demokratische Reformen einzusetzen. Mnangagwa soll das Land bis zu den für nächstes Jahr geplanten Wahlen führen. Ein konkreter Wahltermin für 2018 steht jedoch noch nicht fest.

Zusagen an Mugabe

Der 75-Jährige sicherte seinem Vorgänger Sicherheit vor Verfolgung zu. Er habe am Donnerstag mit Mugabe gesprochen und ihm und seiner Familie "vollständige Sicherheit und Wohlergehen" garantiert, berichtete die Staatszeitung "The Herald". Mnangagwa informierte Mugabe demnach auch über die Vorbereitungen für seine Amtseinführung.

Mugabe hatte Simbabwe 37 Jahre mit harter Hand und zunehmend autokratisch regiert. Am Dienstag war er unter massivem Druck zurückgetreten und kam damit einer Amtsenthebung durch das Parlament zuvor. Die Armee hatte Mugabe zuvor entmachtet und unter Hausarrest gestellt, nachdem der greise Präsident seinen Stellvertreter Mnangagwa entlassen hatte, mutmaßlich um seine Frau Grace zu seiner designierten Nachfolgerin zu machen.