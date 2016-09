In Minnesota hat ein Mann in einem Einkaufszentrum mit einem Messer neun Menschen angegriffen und verletzt. Anschließend wurde er von der Polizei erschossen. Das FBI stuft den Vorfall als "möglichen Terrorakt" ein.

Ein Mann hat am Samstagabend (Ortszeit) in einem Einkaufszentrum der Stadt St. Cloud im US-Staat Minnesota neun Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Anschließend erschoss ihn ein Polizist am Tatort. Die US-Bundespolizei FBI sagte, der Vorfall werde als möglicher Terrorakt angesehen. Man bemühe sich aber nach wie vor, zunächst den Hintergrund des Mannes und mögliche Motive auszuloten.

Der Polizeichef von St. Cloud, Blair Anderson, hatte zunächst nicht von einem Terrorakt sprechen wollen. Der Angreifer trug während der Tat die Uniform eines privaten Wachdienstes. Er sei polizeibekannt gewesen und dreimal wegen kleinerer Verkehrsdelikte aufgefallen, sagte Anderson auf einer Pressekonferenz. Man habe keinen Hinweis darauf, dass noch jemand anders in den Angriff verwickelt sei, hieß es. Das FBI will der örtlichen Polizei bei den Ermittlungen helfen, wie die Bundesbehörde mitteilte.

Die neun Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Bis Sonntag konnten sechs von ihnen wieder entlassen werden. Der Angriff hatte sich gegen 20 Uhr (Ortszeit) an verschiedenen Orten im Crossroads Center in der 65.000 Einwohner zählenden Stadt ereignet - kurz nach der Explosion eines Sprengsatzes in der Innenstadt von New York, die den Behörden ebenfalls Rätsel aufgibt.

"Soldat des Islamischen Staats"?

Wenigstens einmal habe der mutmaßliche Täter Bezug auf Allah genommen und ein Opfer gefragt, ob es Muslim sei, sagte Polizeichef Anderson weiter. Er gab die Identität des Mannes nicht bekannt. Unklar blieb ferner, ob der mutmaßliche Täter als Wachmann in der Mall gearbeitet hatte. Auf der Pressekonferenz lobte Anderson den Polizisten, der den Angreifer schließlich erschoss. Der Beamte, der Teilzeit arbeitet und gerade außer Dienst war, sei "zur rechten Zeit am rechten Ort" gewesen, sagte Anderson. Er habe klar weitere Verletzte und mögliche Todesopfer verhindert.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Tat für sich. Der Angreifer sei ein "Soldat des Islamischen Staats" gewesen, der dessen Aufrufen zu Angriffen in Mitgliedstaaten der Anti-IS-Koalition gefolgt sei, meldete die IS-nahe Agentur Amaq in einer im Internet verbreiteten kurzen Nachricht mit. Sie konnte zunächst nicht unabhängig auf ihre Echtheit überprüft werden, ähnelt aber bisherigen Mitteilungen des IS. Die Extremisten haben so genannte "einsame Wölfe" zu Attacken ermutigt. Auch übernahm die Terrormiliz in der Vergangenheit für Angriffe die Verantwortung, obwohl die zentrale Führungsspitze des IS sie nicht geplant hatte.

Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton verurteilte den "offensichtlich terroristischen Anschlag". Er sollte die Entschlossenheit stärken, den IS zu besiegen.

