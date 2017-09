Mexiko Nach dem Erdbeben kommt "Katia"

Während Mexiko noch mit den Folgen des Erdbebens kämpft, ist der Sturm "Katia" bei Tecolutla auf Land getroffen. "Katia" war zuvor als Hurrikan vor die Küste gezogen, wurde aber mittlerweile zum Tropensturm herabgestuft.

Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko ist nun der Tropensturm "Katia" auf die Küste des Landes getroffen. Der Sturm traf in der Nacht zum Samstag als Hurrikan der Kategorie eins auf die Ostküste und wurde anschließend zum Tropensturm herabgestuft. Das US-Hurrikan-Zentrum warnte vor "lebensbedrohlichen Überschwemmungen und Schlammlawinen, insbesondere in bergigen Regionen".

Betroffen waren zunächst die Bundesstaaten Veracruz sowie Teile von Hidalgo und Puebla. Vorhergesagt wurden bis zu 64 Zentimeter Regen in einigen Gebieten.

Den Erwartungen der US-Wetterexperten zufolge könnte sich der Wirbelsturm im Laufe des Tages auflösen. Der Region bringt "Katia" dennoch starken Regen und hohe Wellen.

Mindestens 61 Menschen starben durch Erdbeben

Mexiko war erst am Freitag von einem schweren Erdbeben der Stärke 8,2 erschüttert worden. Am schlimmsten traf es den Behördenangaben zufolge den Bundesstaat Oaxaca: Allein dort seien mindestens 45 Tote zu beklagen gewesen. Zwölf Menschen starben in Chiapas und vier in Tabasco. Die Behörden rechnen mit einem weiteren Anstieg der Opferzahlen.

In den am stärksten betroffenen Regionen suchten die Rettungskräfte nach Verschütteten. In dem Touristenort Oaxaca stürzten Augenzeugen zufolge Teile eines Hotels ein. In Mexiko-Stadt gingen Fensterscheiben zu Bruch, in einigen Stadtteilen fiel der Strom aus. Auch im benachbarten Guatemala bebte die Erde.

"Irma" zieht weiter Richtung Florida

Der wieder zum Hurrikan der höchsten Kategorie fünf hochgestufte Wirbelsturm "Irma" zog unterdessen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 257 Kilometern pro Stunde über das kubanische Archipel Camagüey hinweg und weiter Richtung Florida.

Weiter östlich auf dem Atlantik zog "Jose" als Hurrikan der Kategorie vier in Richtung Westen, er befand sich rund 385 Kilometer ost-südöstlich der nördlichen Leeward-Inseln.

Über dieses Thema berichtete das nachtmagazin am 08. September 2017 um 01:03 Uhr sowie die tagesschau am 09. September 2017 um 04:20 Uhr.