Zwei Tote, vier Verletzte: Das ist die Bilanz des Messerangriffs eines Mannes am Strand des ägyptischen Badeortes Hurghada. Die Getöteten waren nach offiziellen ägyptischen Angaben Deutsche. Das Auswärtige Amt bestätigt das bislang nicht.

Die bei einem Messerangriff im ägyptischen Badeort Hurghada getöteten Frauen waren offenbar Deutsche. Das berichtete der ägyptische Staatliche Informationsservice (SIS) am späten Abend. Der frühere deutsche Honorarkonsul Hurghadas, Peter-Jürgen Ely, sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass er beide Opfer gekannt habe. Sie seien nicht als Urlauberinnen in dem Badeort gewesen, sondern hätten dauerhaft dort gewohnt. Das Auswärtige Amt bestätigte dagegen die Identität der Todesopfer bislang nicht. Es gebe noch keine Gewissheit über ihre Staatsangehörigkeit, sagte ein Ministeriumssprecher.

Stefan Maier, ARD Kairo, zum Ablauf des Messerangriffs

nachtmagazin 0:55 Uhr, 15.07.2017







Motiv noch unklar

ARD-Korrespondent Stefan Maier berichtete im Nachtmagazin, dass der Angreifer vier weitere Frauen bei seinem Angriff verletzt habe. Er soll - bereits mit dem Messer bewaffnet - von einer öffentlichen Badeanlage zum Strandabschnitt einer Hotelanlage geschwommen sein. Dort habe er seine Opfer dann angegriffen, ehe er überwältigt werden konnte. Sein Motiv konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Sicherheitsleute transportieren den festgenommenen Messerattentäter von Hurghada ab

Das Auswärtige Amt verurteilte den folgenschweren Messerangriff in scharfer Form."Diese feige und niederträchtige Tat, die sich gezielt gegen Urlauber gerichtet zu haben scheint, die einfach nur eine unbeschwerte und erholsame Zeit am Meer verbringen wollten, verurteilen wir auf das Schärfste", erklärte ein Sprecher des Ministeriums. "Wir trauern mit den Familien der Opfer und hoffen, dass alle, die bei dem Angriff verletzt worden sind, rasch und vollständig wieder gesund werden."

Der Konsul der deutschen Botschaft in der Hauptstadt Kairo sowie ein Beamter des Bundeskriminalamtes wurden nach dpa-Informationen noch in der Nacht in Hurghada erwartet. Unter anderem sollen sie demnach den Tatort besichtigen und die Rückführung der Leichen in die Wege leiten.

Hurghada bei deutschen Urlaubern beliebt

Hurghada ist neben Scharm el Scheich das größte ägyptische Touristenzentrum am Roten Meer. Seit den 1980er-Jahren sind mehr als 250 Hotelanlagen in dem früheren Fischerdorf entstanden. Die Ferienregion ist auch bei deutschen Urlaubern beliebt.

Karte: Ägypten mit dem Badeort Hurghada

Der Tourismus in Ägypten war durch die Unruhen der vergangenen Jahre nahezu völlig in sich zusammengebrochen und hatte sich gerade erst vorsichtig erholt. Der letzte Angriff auf Urlauber ereignete sich im Januar vergangenen Jahres - ebenfalls eine Messerattacke in Hurghada, doch die Touristen wurden damals nur leicht verletzt.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 14. Juli 2017 um 17:00 Uhr.