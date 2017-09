Der französische Präsident Macron will Europa neu gründen. Vor dem EU-Gipfel in Tallinn stellt sich Kanzlerin Merkel nun grundsätzlich hinter seine Vorschläge: Es gebe ein "hohes Maß an Übereinstimmung" - besonders bei zwei lange umstrittenen Themen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine Reform der EU begrüßt. Sowohl Macrons Europarede am Dienstag als auch die Rede von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Mitte September hätten "wichtige Bausteine" für die Zukunft Europas geliefert, sagte sie vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Estlands Hauptstadt Tallinn. Es gebe "ein hohes Maß an Übereinstimmung" zwischen Deutschland und Frankreich. Allerdings müsse man noch über Details sprechen.

"Ausgesprochen positiv" sah sie Macrons Vorschläge zu einem Ausbau der gemeinsamen Verteidigung und der gemeinsamen Migrationspolitik. Ziel seien gemeinsame europäische Asylverfahren. "Wo ich noch Handlungsbedarf sehe, sind die Gemeinsamkeiten in der Außenpolitik", fügte sie hinzu.

Besonders hob die Kanzlerin auch die Vorschläge Macrons zu einer Harmonisierung der Unternehmenssteuer und des Insolvenzrechts hervor. Diese Punkte würden auch in die Beratungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung einfließen.

EU-Politiker beraten über die Zukunft der Union

tagesschau 20:00 Uhr, 28.09.2017, Clas Oliver Richter, ARD Stockholm







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-332373~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Gemeinsamer Finanzminister, gemeinsames Asylamt

Macron hatte am Dienstag in einer Grundsatzrede in Paris eine "Neugründung" der EU mit verstärkter Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen, Verteidigung und Sicherheitspolitik gefordert. Seine Ideen unter anderem: ein europäisches Verteidigungsbudget, ein eigener Haushalt für die Eurozone, gemeinsame Schulden und Steuern, ein gemeinsamer Finanzminister, ein gemeinsames Asylamt, eine Innovationsagentur.

EU-Kommissionspräsident Juncker hatte seine Zukunftsvision für die EU vor zwei Wochen im Europaparlament dargelegt. Er sieht ein "Fenster der Möglichkeiten" für Reformen bis zu den Europawahlen im Frühjahr 2019.

Derzeit ist es für Merkel allerdings angesichts der anstehenden Regierungsbildung schwierig, eine aktive Europapolitik zu betreiben. Schließlich ist völlig unklar, wie sich ihre künftige Koalition positioniert. Bei Teilen der Union und dem möglichen künftigen Koalitionspartner FDP etwa stößt der Vorschlag für einen eigenen Haushalt der Eurozone auf Ablehnung.

In Tallinn wollen die Staats- und Regierungschefs am Freitag über die weitere Digitalisierung Europas beraten, also unter anderem über den Ausbau des schnellen Internets, Datenaustausch und Cybersicherheit.

Mit Informationen von Malte Pieper, ARD-Studio Brüssel

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 28. September 2017 um 20:00 Uhr.