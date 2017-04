Beim gesellschaftlichen Wandel in Saudi-Arabien will Deutschland nicht nur zuschauen, sondern mitgestalten. Das machte Kanzlerin Merkel deutlich. In Dschidda lobte sie Fortschritte, sprach aber auch heikle Themen an.

Von Angela Ulrich, ARD-Berlin, zzt. in Dschidda

Die Kanzlerin sieht abgekämpft aus. Dabei sind ihre Gespräche in Dschidda noch nicht vorbei. Gerade kommt Angela Merkel aus einem Treffen mit saudischen Unternehmerinnen. Seit sie vor sieben Jahren das letzte Mal hier war, habe sich schon einiges in puncto Gleichberechtigung bewegt, merkt die Kanzlerin an. Aber nicht genug. "Wir haben inzwischen Kommunalwahlen gehabt, bei denen die Frauen Stimmrecht hatten. Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist das Ziel", so Merkel weiter.

Bei dem Treffen hätten ihr die Frauen berichtet, in welchen Bereichen sie eigenständig handeln können. "Es gibt aber auch immer wieder Restriktionen, dass ist überhaupt keine Frage."

Auch unbequeme Themen angesprochen

Frauenrechte, Menschenrechtsverletzungen: Das sind zwei wichtige und strittige Themen zwischen Saudi-Arabien und Deutschland. Sie solle den Fall des inhaftierten Bloggers Raif Badawi ansprechen, hatten viele Merkel aufgefordert - unter anderem dessen Frau, Oppositionspolitiker und Menschenrechtsgruppen.

Die Kanzlerin geht dem nicht aus dem Weg. "Gerade was die Todesstrafe anbelangt, was Badawi anbelangt, was viele andere anbelangt, die sich politisch betätigen wollen - wir werden am dicken Brett der Menschenrechte weiterbohren", verspricht sie.

Merkel besucht Saudi Arabien

tagesschau 20:00 Uhr, 30.04.2017, Oliver Köhr, ARD







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-284099~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Strikte Richtlinien für den Waffenexport"

Heikel sind auch deutsche Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Bei dieser Reise stünden allerdings keine Rüstungsgeschäfte auf dem Programm, hieß es im Vorfeld. Dass der saudische Vize-Wirtschaftsminister im "Spiegel" sagte, Riad wolle sowieso keine Waffen mehr aus Deutschland kaufen, findet die Kanzlerin eine gute Nachricht. "Wir haben sehr strikte Richtlinien für den Export von Waffen. Das hat in der Vergangenheit durchaus zum Teil zu Situationen geführt, in denen Saudi-Arabien unsere Motive nicht immer verstanden hat."

Die heutige Botschaft sei, dass man wirtschaftlich gut zusammenarbeiten könne. Auch in Bereichen von Digitalisierung bis Infrastrukturentwicklung. Mehrere Abkommen wurden bereits unterzeichnet. Siemens soll Saudi-Arabien beim Reformprozess im Land helfen, bei Digital- und Infrastrukturprojekten. "Vision 2030" heißt der ambitionierte Umbau, der neben wirtschaftlicher Unabhängigkeit vom Öl auch mehr gesellschaftliche Öffnung bringen soll.

Armee-Ausbildung in Deutschland

Saudi-Arabien hat eine junge Bevölkerung, die auf den Reformprozess setzt. Deutschland wolle das unterstützen, meint Merkel. Auch zum Beispiel bei der Ausbildung von saudischen Polizistinnen und Militärangehörigen - auch in Deutschland.

"Wir haben im Zusammenhang mit dem Grenzschutz schon einige Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht. Der neue Schritt ist, dass saudische Soldaten nach Deutschland kommen", sagte Merkel. Die Details werde Verteidigungsministerin von der Leyen regeln.

Saudi-Arabien wird wegen seines Militäreinsatzes im Nachbarland Jemen kritisiert. Hier setzt Merkel, wie früher schon, auf eine politische Lösung. Saudi-Arabien könne sich diesen Konflikt auf Dauer einfach nicht leisten, meint die Kanzlerin - weder politisch noch finanziell.

Land im Umbau? Was die Kanzlerin in Saudi-Arabien erreichen will

A. Ulrich, ARD Berlin

30.04.2017 19:49 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.