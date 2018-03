Merkel trifft Macron EU-Reform gemeinsam mit Frankreich

Bis Juni sollen schon Ergebnisse vorliegen - so will es die erneut gewählte Kanzlerin. Bei ihrem Antrittsbesuch in Paris stellte sich Merkel hinter die von Präsident Macron geforderte EU-Reform. Auch der Fall Skripal kam zur Sprache.

Kanzlerin Angela Merkel hat sich entschlossen gezeigt, gemeinsam mit Frankreich die Reform der Europäischen Union voranzutreiben. Ein gemeinsames Vorgehen sei "notwendiger denn je, denn Europa muss geschlossen agieren in einer geopolitischen Situation, in der der Multilateralismus unter Druck steht", sagte Merkel bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris.

Merkel versicherte Macron die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit: "Wir wollen jetzt gemeinsame Wege finden. Das ist in der Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich immer dann von Erfolg gekrönt gewesen, wenn man auch ehrlich und hart arbeitet." Merkel betonte: "Wir müssen bis Juni unbedingt Ergebnisse erzielen."

Macron sagte, Europa habe lange auf das deutsch-französische Paar gewartet und versicherte, Frankreich sei bereit: "Wir werden bis Juni einen klaren, ehrgeizigen Fahrplan für diese Neugründung vorlegen, und wir werden dafür die erforderliche Energie aufbringen." Macron nannte in diesem Zusammenhang die Themen Europäische Wirtschafts- und Währungsunion mit der Eurozone, die Verteidigungs- und Flüchtlingspolitik oder die Forschungs- und Bildungspolitik. Auch der deutsch-französische Freundschaftsvertrag solle erneuert werden.

Macron wartet wegen der fast ein halbes Jahr dauernden Regierungsbildung in Deutschland darauf, dass Berlin auf seine Vorschläge reagiert. Er pocht insbesondere bei der EU-Reform aufs Tempo. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich in der kommenden Woche in Brüssel treffen.

Merkel zum Fall Skripal: "sehr schwierige Situation"

Auch der Fall des russischen Ex-Spions Sergey Skripal beschäftigte Merkel und Macron. Merkel sprach angesichts der Krise zwischen Großbritannien und Russland von einer "sehr schwierigen Situation". Viele Spuren deuteten darauf hin, dass Russland Verantwortung trage,

Deutschland und Frankreich würden darüber beraten, welches die richtige Reaktion sei. Merkel und Macron bekundeten Großbritannien erneut ihre Solidarität. Die Kanzlerin sprach von einem "schrecklichen Angriff".

Der Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia kämpfen seit mehr als zwei Wochen in einer Klinik um ihr Leben. Sie wurden britischen Angaben zufolge Opfer des Nervengifts Nowitschok, das in der Sowjetunion entwickelt worden war. London glaubt, dass Moskau an dem Anschlag beteiligt war. Russland weist die Vorwürfe aber zurück. Deutschland, Frankreich und die USA hatten sich hinter Großbritannien gestellt.

Nervengift Nowitschok Die Sowjetunion hat unter der Bezeichnung Nowitschok (zu deutsch Neuling) zwischen den 1970er- und 1980er-Jahren eine Serie neuartiger Nervenkampfstoffe entwickelt. Die rund 100 Varianten gehören zu den tödlichsten Nervenkampfstoffen, die jemals hergestellt wurden. Sie können über die Haut und die Atmung in den Körper gelangen.



Das Gift ist nur schwer nachzuweisen, die Überlebenschancen sind gering. Selbst übliche Gegenmittel wie Atropin können meist nur wenig ausrichten. Die englische Schreibweise der Kampfstoffe lautet Novichok.