Merkel zu Brexit "Wir wollen zügig verhandeln"

Bundeskanzlerin Kanzlerin Merkel geht trotz des überraschenden Wahlausgangs in Großbritannien davon aus, dass die Verhandlungen über den Brexit in den nächsten Tagen starten. Es gebe keinen Grund vor eine Verschiebung.

Das Wahldesaster für die britische Premierministerin Theresa Max ändert nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel nichts am Zeitplan für die Brexit-Verhandlungen mit der EU. Sie gehe davon aus, dass auch Großbritannien seinen Verhandlungsplan einhalten wolle, sagte Merkel bei einem Staatsbesuch in Mexiko.

Sie hoffe auf zügige Verhandlungen und die Einhaltung des Zeitrahmens. Es spreche nichts dagegen, dass die Gespräche mit dem Königreich über den Austritt aus der EU wie beschlossen ablaufen könnten. "Wir sind vorbereitet auf die Verhandlungen für den Brexit", so die Kanzlerin. Die Gespräche würden wie geplant "in den nächsten Tagen" beginnen, so Merkel.

"Großbritannien bleibt ein Teil Europas"

Merkel betonte zugleich das Interesse an einem weiterhin guten Verhältnis mit Großbritannien, das auch künftig ein Teil Europas und Mitglied der Nato bleibe. "In diesem Geist werden wir diese Verhandlungen führen - aber natürlich auch unter Durchsetzung der Interessen der verblieben 27 Mitgliedstaaten, die in Zukunft die Europäische Union ausmachen werden", sagte die Kanzlerin. Auch May hatte zuvor versichert, dass sich ihr Land an den vereinbarten Zeitplan halten würde.

Nach der Wahlschlappe der regierenden Tories bei der britischen Parlamentswahl waren Zweifel am Zeitplan für die Brexit-Verhandlungen laut geworden, die am 19. Juni starten sollen. Die Konservativen von Premierministerin Theresa May hatten ihre absolute Mehrheit eingebüßt und sind nun auf einen Koalitionspartner angewiesen. Seit März läuft eine zweijährige Frist bis zum EU-Austritt Großbritanniens 2019. Bis dahin müsste ein Austrittsabkommen verabschiedet sein.

Über dieses Thema berichtet tagesschau24 am 10. Juni 2017 um 09:00 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Mexiko