Im australischen Melbourne ist ein Kleinflugzeug auf ein Einkaufszentrum gestürzt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter offenbar vier US-Touristen. Das Einkaufszentrum war zu dem Zeitpunkt noch geschlossen - sonst hätte es wohl weit mehr Opfer gegeben.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein zu dieser Zeit noch geschlossenes Einkaufszentrum im australischen Melbourne sind alle fünf Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge sind unter den Opfern vier US-Touristen und der australische Pilot. Die US-Botschaft in Canberra und australische Behörden wollten die Nationalitäten zunächst jedoch nicht bestätigen.

Das Unglück sei wohl auf einen Triebwerkausfall zurückzuführen, sagte der stellvertretende Polizeikommissar des Bundesstaats Victoria, Stephen Leane. Das zweimotorige Beechcraft-Flugzeug war kurz nach dem Start vom Flughafens Essendon in Melbourne in das Direct Factory Outlet Einkaufszentrum gekracht. Dieses war zum Unfallzeitpunkt noch nicht geöffnet.

"Unbeschreibliches Glück"

Einige Mitarbeiter befanden sich bereits in einigen Shops. Sie wurden jedoch nicht verletzt. Angesichts des großen Feuerballs sei es ein unbeschreibliches Glück, dass niemand in den Geschäften oder auf dem Parkplatz gewesen und verletzt worden sei, so Leane.

Der Premier von Victoria, Daniel Andrews, sagte, es handele sich um den schlimmsten Unfall der zivilen Luftfahrt in dem Staat seit 30 Jahren. Der durch den Absturz ausgelöste Brand sei von 90 Feuerwehrleuten gelöscht worden.

Mehrere kleine Brände hielten die Feuerwehr in Atem.

