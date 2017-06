Die britischen Wähler sind - mal wieder - für eine Überraschung gut: Statt Premierministerin May Rückendeckung für die anstehenden Brexit-Verhandlungen zu geben, watschen sie die Konservativen ab. Es steht eine schwierige Regierungsbildung an.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Theresa May ist angezählt, das Lächeln fällt ihr sichtlich schwer nach dieser Wahlnacht, auch wenn die konservative Premierministerin ihr eigenes Mandat in Maidenhead verteidigt hat. Doch landesweit ist das Ergebnis eine Katastrophe für die Tories - und damit für May ganz persönlich: Denn die absolute Mehrheit ist futsch. Mit leicht zitternder Stimme sagt sie in einer ersten Reaktion: "Mehr als alles andere braucht das Land jetzt eine Phase der Stabilität - und wenn die Konservative Partei tatsächlich am Ende die meisten Sitze und womöglich die meisten Stimmen gewonnen hat, dann wird es an uns sein, für diese Stabilität zu sorgen – und genau das werden wir tun."

Ein politisches Patt im Unterhaus bedeutet eine schwierige Regierungsbildung. Selbst auf den Titelseiten einiger konservativer Zeitungen prangen heute die Schlagzeilen: "Theresa May hat sich verzockt: auf hohes Risiko gespielt - und verloren." Oder: "Kann sie Premierministerin bleiben?", fragt der BBC-Moderator die May-kritische Abgeordnete Anna Soubry, eine Brexit-Gegnerin. Sie legt der Partei- und Regierungschefin den Rücktritt nahe. Ihre Wahlkampagne sei furchtbar gewesen.

Johnson als Nachfolger

Mays Minister schweigen bislang. Es dürften Krisentreffen in der Downing Street anstehen. Nach den jüngsten Wettquoten der Buchmacher steigen die Chancen für Außenminister Boris Johnson, May zu beerben, aber auch Innenministerin Amber Rudd gilt als Kandidatin.

Der Chef und Spitzenkandidat der Labour Party, Jeremy Corbyn, fordert die Premierministerin offen zum Rücktritt auf: "Das Mandat, das sie bekommen hat, lautet: Sitze verloren, Stimmen verloren, Unterstützung verloren, Vertrauen verloren. Ich würde doch meinen, das reicht, um zu gehen - und den Weg frei zu machen für eine Regierung, die wirklich alle Menschen im Land repräsentiert."

Den Briten stehen schwierige Wochen bevor

tagesschau 10:44 Uhr, 09.06.2017, Gabor Halasz, ARD London







Brexit-Verhandlungen werden komplizierter

Labour gewinnt in England, Schottland und Wales insgesamt Dutzende Mandate hinzu, was zu Beginn des Wahlkampfs - außer den treuen Anhängern - fast niemand der Partei zugetraut hätte. Die Liberaldemokraten legen leicht zu, in Schottland dagegen müssen die schottischen Nationalisten deutlich Federn lassen.

Was bedeutet dieses unklare Wahlergebnis nun für die Brexit-Verhandlungen, die eigentlich am Montag in einer Woche beginnen sollen? Es wird nun noch komplizierter, sagt "Times"-Kolumnist Daniel Finkelstein: "Das Problem für die Konservativen ist: Ihre Abgeordneten im Unterhaus sowie im Oberhaus auf der einen Seite, und die Partei auf der anderen Seite werden beim Brexit-Kurs nicht übereinstimmen."

Mays Partei verliert absolute Mehrheit

tagesschau 09:00, 09.06.2017, Gabor Halasz, ARD London







Pfund verliert an der Börse an Wert

Die Entscheidung der Wähler ist nicht nach dem Gusto der Investoren an den Finanzmärkten: Das britische Pfund verliert am Devisenmarkt zum US-Dollar und zum Euro an Wert. Diese Wahl ist der dritte Akt eines britischen Dramas: Der erste Akt: die Wahl 2015, die David Cameron überraschend mit absoluter Mehrheit gewinnt. Der zweite Akt: das von ihm versprochene EU-Referendum, in dem sich die Briten 2016 für das Abenteuer Brexit entscheiden. Und jetzt der dritte Akt: keine klaren Mehrheitsverhältnisse im Parlament. Der letzte Akt aber ist noch nicht geschrieben.

May verliert absolute Mehrheit

S. Pieper, ARD London

09.06.2017 09:29 Uhr

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 09. Juni 2017 um 09:00 Uhr.