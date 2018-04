Vor 50 Jahren wurde Martin Luther King ermordet. Sein Kampf für die Bürgerrechte machte ihn weltweit berühmt. Weniger bekannt ist sein Einsatz für Arme - unabhängig von der Hautfarbe.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Kein Thema beschäftigte Martin Luther King in den Monaten vor seinem Tod so sehr wie der Kampf gegen die Armut in den USA und der Einsatz für wirtschaftliche Chancengleichheit aller Bürger. Aus Anlass des 50. Jahrestages seiner Ermordung erinnern derzeit zwei bedeutende Museen in Washington an das letzte große Projekt Kings: die "poor people's campaign", die "Kampagne für die Armen" in den USA.

Das Nationalmuseum für amerikanische Geschichte und das Nationalmuseum für die Geschichte und Kultur der Afroamerikaner zeigen eine gemeinsame Dauerausstellung zu Kings Einsatz für soziale Gerechtigkeit.

"Wir wollten, dass die Menschen Martin Luther King in einem anderen Licht sehen", sagt Lonnie Bunch, der Gründungsdirektor des National Museums of African American History and Culture. "Als einen der wichtigsten Wege, um seinen Traum zu verwirklichen, sah er wirtschaftliche Chancengleichheit."

Bürgerrechte als erster Schritt

King wusste: Die Bürgerrechte für Schwarze sind nur der erste Schritt. Als diese Mitte der 1960er-Jahre gesetzlich verankert wurden, wandte sich King dem Kampf gegen die ungleichen Lebensverhältnisse zu. Denn was nutzen einem Bürgerrechte, wenn man nicht genug zu essen hat oder eine gute Schulausbildung unerschwinglich ist?

Gemeinsam mit dem damaligen Justizminister Bobby Kennedy plante King eine Art Zeltlager der Armen aus ganz Amerika mitten in der Haupstadt, auf der Mall in Washington. Es hieß "Resurrection City" - "Stadt der Auferweckung", auch weil es die Politiker im Kongress wachrütteln sollte, betont Bunch: "Bei der Kampagne gegen Armut ging es King um arme Menschen, nicht nur um arme Schwarze, sondern auch Latinos, Indianer, Weiße: Nur durch ein Bündnis aller Bevölkerungsgruppen können wir Amerika verändern."

Multiethnische Proteste

King erlebte die "Stadt der Auferweckung" nicht mehr. Sechs Wochen bevor sich knapp 10.000 Arme aus allen Teilen der USA auf der Mall in Bretterbuden und Zelten einrichteten, wurde King ermordet. Das Camp war tatsächlich eine der ersten multiethnischen Protestaktionen in den USA, an dem sich arme Weiße aus den Appalachen ebenso beteiligten wie arbeitslose Schwarze aus städtischen Ghettos und ausgebeutete Landarbeiter lateinamerikanischer Herkunft.

Gedenken zum Todestag von Martin Luther King

Museumsdirektor Bunch ist überzeugt: Würde Martin Luther King heute noch leben, dann würde ihn dieses Thema am meisten beschäftigen: "Wir müssen mehr für wirtschaftliche Gerechtigkeit tun. Wir müssen mehr dafür tun, dass alle Leute von modernen Technologien profitieren. Und er würde fragen: 'Was kann ich tun, damit Amerika besser wird?'"

Unerfüllter Traum

Kings Traum von der Gleichberechtigung für Afroamerikaner sei zwar längst noch nicht erfüllt, meint Bunch. Doch da gebe es immerhin deutliche Fortschritte.

Anders beim Thema wirtschaftliche Chancengleichheit. Die Kluft zwischen Arm und Reich in den USA habe sich seit Kings Tod deutlich vergrößert. Darunter leiden weiße Amerikaner ebenso wie Schwarze oder Latinos. Martin Luther King hätte dies nicht passiv hingenommen, ist Bunch überzeugt: "Er glaubte an Amerika. Er glaubte, dass sich Amerika verändern kann." Der Glaube an die Möglichkeit Amerikas zum Wandel sei das größte Erbe Kings.

Martin Luther Kings unbekannteres Erbe - Einsatz für Arme aller Hautfarben

Martin Ganslmeier, ARD Washington

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 04. April 2018 um 07:43 Uhr.