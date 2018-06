Die Mann-Villa in Los Angeles soll ein Aushängeschild deutscher Kultur werden. Heute weiht sie Bundespräsident Steinmeier ein. In das Gebäude in edelster Lage zieht zu Beginn ein Schauspieler ein.

Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

Eigentlich sollte das das Haus abgerissen und das Grundstück filetiert werden. Platz genug wäre da gewesen - für zwei oder drei moderne Luxusvillen. Mitten in einer der nobelsten Lagen von Los Angeles. Als die Mann-Villa 2016 unerwartet auf den Markt kam, war der damalige Außenminister und heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier maßgeblich am Erwerb beteiligt.

Haus wurde komplett renoviert

13 Millionen Dollar zahlte Deutschland vor zwei Jahren. Ein Schnäppchen, sagt die in Los Angeles lebende Architekturhistorikerin Lilian Pfaff: "Das Haus ja nicht als Haus verkauft worden, sondern mehr als Abrissgebäude. Das Grundstück allein ist schon so viel wert. Wir befinden uns hier in Pacific Palisades, es ist sehr nahe zum Meer. Das ist die teuerste Gegend von Los Angeles."

Sie schreibt gerade ein Buch über den deutschstämmigen Architekten des Hauses: Julius Ralph Davidson, der die kalifornische Moderne wesentlich geprägt hat. Davidson hat das Haus 1942 im Auftrag der Manns für 24.000 Dollar gebaut, das entspräche heute 380.000 Dollar. Es bot viel Platz: 500 Quadratmeter auf zwei Stockwerken. Schließlich lebten Thomas und Katia Mann dort mit ihren sechs Kindern.

13 Millionen Dollar? Für Architekturhistorikerin Lilian Pfaff ist das ein Schnäppchen. Die Renovierung des Hauses in Pacific Palisades hat fünf Millionen Dollar gekostet.

Klaußner macht den Anfang

"Katia Mann war wohl überhaupt nicht interessiert, wie das Haus gestaltet werden sollte", sagt Historikerin Pfaff. Das habe Thomas Mann geregelt. "Die Ursprungsidee war ein ganz anderes Haus, es sollte gar nicht so modern sein. Die Inneneinrichtung hat ein anderer Architekt übernommen. Mann hat das Haus im großbürgerlichen Stil eingerichtet. Das hat auch Katia besser gefallen."

Wer vor dem Haus am San Remo Drive mit der Nummer 1550 steht, kann die Villa kaum sehen. Hohe Eukalyptus-Bäume versperren den Blick. Die Villa ist in den vergangenen Monaten für fünf Millionen Dollar von Grund auf renoviert worden. Fünf Stipendiaten sollen hier künftig wohnen, erzählt Nikolai Blaumer, der Programmdirektor des Thomas-Mann-Hauses: "Es beginnt mit Burghart Klaußner, der vor allem als Schauspieler berühmt ist. Er hat in Hollywood schon mit Steven Spielberg zusammengearbeitet. Er ist aber auch als Theaterregisseur aktiv und wird im Herbst sein erstes Buch herausbringen."

Eine Nachbarin des Thomas-Mann-Hauses hält ein Foto von Thomas Mann vor der Blumenhecke, die nun ihren Garten abgrenzt.

Nachbarn waren erst skeptisch

Die Stipendiaten sollen sich mit den USA und Deutschland beschäftigen. Mit Gemeinsamkeiten und Gegensätzen. Blaumer denkt aber auch an die Produktion von Podcasts und Radiosendungen. Denn Thomas Mann hat hier - neben seiner schriftstellerischen Arbeit an Doktor Faustus oder Joseph der Ernährer - in den Kriegsjahren auch seine berühmten Radioansprachen verfasst, die von der BBC ausgestrahlt wurden.

Belassen wurde das historische Herzstück des Gebäudes im Erdgeschoss. Hier hatte der Schriftsteller sein Arbeitszimmer. Abgetrennt vom Rest der Familie konnte er in dem zum Teil holzvertäfelten Zimmer ungestört arbeiten. Auch die dunklen Bücherregale sind nach vor da. "Das wird auch wieder eine Bibliothek sein", berichtet Blaumer. "Wir beschaffen die Bücher, die im Regal standen. Es ist natürlich nicht möglich, die identischen Bücher wieder zu bekommen. Nur die Goethe-Ausgabe wird die von damals sein. Dieses Zimmer wird in besonderer Weise Thomas Mann huldigen."

Am Anfang seien die Nachbarn skeptisch gewesen, erzählt die 72-jährige Shirley, die direkt neben der Mann-Villa wohnt. Die Nachbarschaft hatte befürchtet, dass aus dem Haus ein Veranstaltungszentrum gemacht werden soll. Jetzt seien aber alle glücklich: "Wir sind froh, dass das Haus nicht abgerissen wurde und hier keine monströsen Luxusbunker entstanden sind", sagt sie. Früher gehörte Shirleys Grundstück zur Mann-Villa. Doch nachdem die Manns 1952 ausgezogen waren, hatten die Käufer einen Teil abgetrennt und verkauft.

In seiner ehemaligen Residenz wohnen künftig deutsche Stipendiaten: Thomas Mann

Prominente Nachbarschaft

In unmittelbarer Nachbarschaft wohnt übrigens viel Prominenz: etwa Matt Damon, Goldie Hawn, Diane Keaton, Tom Hanks und Steven Spielberg. Shirley und ihr Mann haben sich schon an die deutschen Nachbarn gewöhnt. Und mindestens einmal im Monat kämen hier deutsche Touristen vorbei, die wissen wollten, wo der Schriftsteller gelebt habe.

Thomas Mann Haus in Los Angeles wird heute eröffnet

Marcus Schuler, ARD Los Angeles

