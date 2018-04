Zu viele Touristen, kaum bezahlbare Mieten: Nach Protesten von Einheimischen will die Stadt Palma de Mallorca ein Zeichen setzen: Wohnungsbesitzer dürfen nicht mehr Zimmer an Urlauber vermieten.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

In Palma de Mallorca dürfen Wohnungsbesitzer ihre Zimmer nicht mehr an Urlauber vermieten. Die Stadt will die Ferienvermietung von Appartements komplett verbieten.

Erlaubt ist künftig nur noch, dass sich Touristen in Einfamilienhäuser im Stadtgebiet von Palma einmieten. Und zwar ausschließlich in solche, die außerhalb der Innenstadt stehen - zum Beispiel in Gewerbegebieten oder nahe des Flughafens, wie Bürgermeister Antoni Noguera ankündigte.

Ein Graffiti auf einer Mauer gegen Massentourismus

Entscheidung des Stadtrats ist nur noch Formsache

Vorschläge, die Ferienvermietung von Wohnungen in weniger überlaufenen Stadtteilen oder in einem Zeitfenster von zwei Monaten zu erlauben, lehnte das Rathaus ab. Über die Regelung muss noch der Stadtrat entscheiden. Das gilt allerdings als Formsache.

In Palma soll damit ab dem Sommer die strengste Lösung in Sachen Ferienvermietungen in Kraft treten. Der Inselrat hatte es Wohnungsbesitzern in bestimmten Teilen Mallorcas erlaubt, ihre Zimmer an Touristen zu vergeben - doch Palma von dieser Regelung ausgenommen.

Ein Strand auf Mallorca: Immer wieder Proteste gegen Massentourismus

Immer wieder gab es Proteste

In der Inselhauptstadt ist die Ferienvermietung von Wohnungen schon jetzt stark eingeschränkt. Doch viele Immobilienbesitzer hielten sich nicht an die Vorgaben und boten ihre Zimmer auf Online-Portalen wie AirBnB oder Wimdu an.

Tausende Mallorquiner gingen dagegen mehrmals auf die Straße. Sie beklagten, dass der Wohnraum für Einheimische unbezahlbar werde. Tatsächlich sind die Mieten in Palma in den vergangenen fünf Jahren um 40 Prozent gestiegen.

Kritik an der neuen Regelung kommt vom Verband der Immobilieneigentümer. Einwohnern werde die Möglichkeit genommen, ihre Zimmer zu vermieten und damit Geld zu verdienen.