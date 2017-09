Er stand auf der Top-Fahnungsliste Italiens, seit mehr als zwei Jahrzehnten wurde er international gesucht - in Uruguay ist Mafiaboss Morabito jetzt gefasst worden. Er soll in den internationalen Drogenhandel verwickelt gewesen sein.

Einer der meistgesuchten Mafia-Bosse Italiens ist nach 23 Jahren in Lateinamerika gefasst worden. Rocco Morabito sei in der Hauptstadt von Uruguay, Montevideo, festgenommen worden, bestätigte der italienische Innenminister Marco Minniti.

Morabito gehört zur kalabrischen Mafia 'Ndrangheta und ist nach italienischen Angaben einer der gefährlichsten "Super-Bosse". Der 50-jährige Italiener wurde seit mehr als zwei Jahrzehnten international gesucht, nachdem er unter anderem wegen Drogenhandels und Mafia-Zugehörigkeit zu 30 Jahren Haft verurteilt worden war. Er steht wie der legendäre Super-Boss Matteo Messina Denaro auf der Top-Fahndungsliste der italienischen Behörden.

Italienisches Fahndungsfoto: Rocco Morabito wurde mehr als zwei Jahrzehnte gesucht.

Auf Top-Fahndungliste

Morabito soll von 1988 bis 1994 in den internationalen Drogenhandel verwickelt gewesen sein. Dabei soll er unter anderem für den Drogentransport in Italien, für die Verteilung in Mailand und für einen versuchten Transport von 630 Kilo Kokain im Jahr 1993 aus Brasilien verantwortlich gewesen sein.

13 Handys und zwölf Bankkarten

Der Italiener wurde am Sonntag in einem Hotel in Montevideo festgenommen. Er soll Medienberichten zufolge seit 13 Jahren in dem Badeort Punta del Este gewohnt haben und nur deshalb aufgeflogen sein, weil seine Tochter unter ihrem richtigen Namen an einer Schule angemeldet wurde. Auch die Frau von Morabito wurde festgenommen, bei der Durchsuchung der Wohnung wurden eine Pistole, eine Stichwaffe, 13 Handys, zwölf Bankkarten, zwei Autos, portugiesische Pässe, Schmuck und Dollar-Schecks sichergestellt.