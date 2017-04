In die Stichwahl am 7. Mai geht der Mitte-Links-Kandidat Macron als klarer Favorit. Die unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Fillon und Hamon riefen ihre Anhänger dazu auf, für Macron und gegen die rechtsextreme Le Pen zu stimmen.

Der konservative Kandidat bei der französischen Präsidentschaftswahl, François Fillon, hat seine Wahlniederlage eingeräumt. Gleichzeitig rief er öffentlich dazu auf, in der Stichwahl am 7. Mai für den Mitte-Links-Kandidaten Emmanuel Macron zu stimmen auf, um einen Sieg der Front-National-Chefin Marine Le Pen zu verhindern. "Es gibt keine andere Wahl, als gegen die Rechtsextreme zu stimmen", sagte er vor Anhängern in Paris. Der Front National sei bekannt für "Gewalt und Intoleranz" und würde Frankreich "Unglück und Spaltung" bringen.

Fillon galt lange als Favorit für die Präsidentschaftswahl, er stürzte seit Bekanntwerden einer Affäre um die mögliche Scheinbeschäftigung seiner Frau jedoch in den Umfragen ab. Im ersten Wahlgang erreichte er nach derzeitigem Auszählungsstand knapp 20 Prozent der Stimmen.

Auch Sozialisten unterstützen Macron

Auch die französischen Sozialisten von Präsident François Hollande, die eine herbe Wahlniederlage einstecken mussten, wollen nun mit Macron einen Wahlsieg der Rechtspopulistin Le Pen verhindern. "Ich bin dabei gescheitert, das Desaster, das sich angekündigt hatte, zu verhindern. Ich übernehme dafür die volle Verantwortung", sagte Präsidentschaftskandidat Benoît Hamon vor seinen Anhängern.

Der Sozialist Benoît Hamon unterstützt Macron.

Hamon sprach von einer "Auslöschung der Linken durch die extreme Rechte" und rief dazu auf, "die Front National so deutlich wie möglich zu schlagen". Dazu müsse in der Stichwahl am 7. Mai für Macron gestimmt werden - "auch, wenn er nicht der Linken angehört". Auch andere hochrangige Politiker der sozialistischen Partei stellten sich hinter den pro-europäischen Macron, der unabhängig von den traditionellen Parteien antritt.

Damit steigen die Chancen Macrons, in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen siegreich hervorzugehen. Er könnte mit 39 Jahren der jüngste Präsident werden, der jemals in den Élysée-Palast einzieht.

Gabriel setzt auf Macron

Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel begrüßte das Abschneiden des linksliberalen Macron im ersten Wahlgang. "Ich bin sicher, er wird der neue französische Präsident", sagte Gabriel während eines Dienstreise in der jordanischen Hauptstadt Amman. "Er war der einzige proeuropäische Kandidat, der sich nicht versteckt hat hinter Vorurteilen gegenüber Europa."

Le Pen will "Patrioten" vereinen

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat ihren Einzug in die Stichwahl um das Präsidentenamt als "historisches Ergebnis" gewertet. Die 48-Jährige sagte am Sonntagabend bei einem Auftritt im nordfranzösischen Hénin-Beaumont, die erste Etappe Richtung Macht sei geschafft. "Es ist Zeit, das französische Volk zu befreien", sagte Le Pen. Sie rief alle "Patrioten" auf, in der zweiten Wahlrunde am 7. Mai für sie zu stimmen.

Aus ihrem Lager kam bereits Kritik an den Unterstützern Macrons. Obwohl sie ihn im Wahlkampf bekämpft hätten, würden die Sozialisten und die Konservativen nun gemeinsame Sache mit dem Mitte-Links-Kandidat machen, sagte die Nichte der FN-Chefin, Marion Maréchal-Le Pen.