Frankreichs Präsident Macron hat den kurdischen Kämpfern der Syrischen Demokratischen Kräfte, SDF, Unterstützung zugesagt. Gleichzeitig will er im Konflikt mit der Türkei vermitteln.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat erstmals Vertreter der Rebellengruppe Syrische Demokratische Kräfte (SDF) empfangen und ihnen die "Unterstützung Frankreichs" zugesagt. Wie der Elysée-Palast mitteilte, lobte Macron bei dem Treffen die "entscheidende Rolle" des Rebellenbündnisses im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Um ein Wiedererstarken der IS-Miliz zu verhindern, müsse vor allem der Nordosten Syriens stabilisiert werden, sagte Macron.

Hoffnung auf Dialog mit der Türkei

Er hoffe zudem, dass mithilfe Frankreichs und der internationalen Gemeinschaft ein Dialog zwischen der SDF und der Türkei hergestellt werden könne.

Bei den SDF-Rebellen handelt es sich um ein kurdisch-arabisches Bündnis, das von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) dominiert wird. Frankreich hat von der YPG angeführte Kämpfer in der Region mit Waffen ausgerüstet und ausgebildet. Zudem hat Macron dort dutzende Spezial-Kräfte stationiert.Im Kampf gegen die IS-Miliz wird das Bündnis auch von den USA unterstützt. Dagegen protestiert die Türkei, die die YPG wegen ihren engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Bedrohung betrachtet und mit einer Offensive von ihrer Grenze vertreiben will.

Mitte März hatte die türkische Armee Afrin eingenommen.

Sorge vor direkter Konfrontation

Mitte März hatte die türkische Armee zusammen mit verbündeten syrischen Rebellen die von der YPG-Miliz kontrollierte Stadt Afrin eingenommen. Die Regierung in Ankara droht zudem mit einer Offensive auf die von der YPG kontrollierte Stadt Manbidsch. Anders als in Afrin sind die USA in Manbidsch mit Spezialkräften präsent. Ein türkischer Angriff dort könnte daher zu einer direkten Konfrontation zwischen den NATO-Partnern USA und Türkei führen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 30. März 2018 um 09:00 Uhr.