Frankreichs Präsident Macron ist zu einem kurzfristigen Besuch nach Saudi-Arabien gereist. Dort forderte er eine friedliche Lösung des Konflikts mit dem Iran. Zugleich verurteilte er den Raketenangriff auf Riad vom vorigen Wochenende.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich bei einem kurzfristigen Besuch in Saudi-Arabien für eine friedliche Lösung des Konflikts mit dem Iran eingesetzt. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman empfing Macron am Abend in Riad. Über den Kurznachrichtendienst Twitter erklärte der Präsident dazu, der Dialog mit seinen Gesprächspartnern diene der Schaffung eines dauerhaften Friedens.

Das sunnitische Königshaus von Saudi-Arabien und der schiitischen Iran rivalisieren um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Im Bürgerkrieg im Jemen unterstützen beide Länder unterschiedliche Lager. Saudi-Arabien griff offen in den Konflikt ein. Aber auch bei den Konflikten in Syrien, im Libanon oder dem Irak stehen sich Saudi-Arabien und der Iran mit gegensätzlichen Positionen gegenüber.

Macron verurteilt Beschuss von Riad

Die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA berichtete, dass Macron bei seinem Besuch in Riad den Raketenschuss auf die Stadt am vergangenen Samstag verurteilt habe. Das von schiitischen Rebellen aus dem Jemen abgefeuerte Geschoss stamme "offensichtlich" aus dem Iran, sagte er den Angaben zufolge. Er habe betont, dass Frankreich mit Saudi-Arabien solidarisch sei.

Frankreichs Präsident Macron wollte sich persönlich über die Entwicklungen in Saudi-Arabien informieren.

Macron hatte vor seinem Besuch in Riad angekündigt, dass er über den Iran, Jemen und den Libanon sprechen werde. Er habe "sehr harte Positionen insbesondere über den Iran gehört", die nicht mit seinen eigenen Gedanken übereinstimmten.

Der französische Präsident sagte mit Blick auf den kurzfristig anberaumten Besuch zudem, es sei wichtig, eine "strukturierte Diskussion" zu haben, "damit ich die vom Kronprinzen auf nationaler Ebene getroffenen Entscheidungen besser verstehe". In Saudi-Arabien hatte es zuletzt eine Verhaftungswelle gegeben, bei der mehr als 200 Menschen wegen Korruptionsvorwürfen festgesetzt wurden. Beobachter sehen dahinter unter anderem einen Versuch des einflussreichen Kronprinzen Salman, seine Macht zu festigen.

Macron weihte Louvre Abu Dhabi ein

Vor seinem kurzfristig anberaumten Besuch in Riad hatte Macron zwei Tage in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbracht und dort unter anderem den neuen Louvre Abu Dhabi eingeweiht. Dort sagte er, eine Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien sei wichtig, um die Stabilität in der Region sicherzustellen und gegen Terrorismus zu kämpfen. Mit Blick auf den Iran sagte er, an dem Atomabkommen mit dem Land wolle er festhalten.