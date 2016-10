Smog in Neu-Delhi Heute besser nicht atmen

Die alarmierenden UNICEF-Daten zur Luftverschmutzung dürften in Indien niemanden überraschen. Smog ist hier ein Dauerthema - besonders in der kälteren Jahreszeit. Ganz schlimm ist es am Tag nach dem Diwali-Fest mit seinen großen Feuerwerken.

Von Sandra Petersmann, ARD-Studio Neu-Delhi

Wenn es die Möglichkeit gäbe, in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi heute komplett auf das Atmen zu verzichten, würden die Menschen hier aktiv ihre Gesundheit schützen. Delhi erstickt mal wieder im Smog. Dafür gibt es mehrere Gründe. Millionen von Indern haben am Sonntag mit einer Feuerwerks-Kanonade Diwali gefeiert - das Fest der Lichter, den wichtigsten hinduistischen Feiertag im Land.

Waren es früher nur ein paar Kracher, knallt und qualmt es heute im Überfluss. Immer lauter, immer bunter, immer höher, immer mehr - bis sich der Rauch zu einer giftigen, teilweise gelb-milchigen Smog-Decke konzentriert. Es kommt erschwerend hinzu, dass viele Bauern in der Region ihre abgeernteten Felder abbrennen, um sie für die nächste Aussaat vorzubereiten.

Feuerwerk zum Diwali-Fest im indischen Jammu

Smog mit Ansage

Nach dem extrem heißen Sommer mit Dauertemperaturen von konstant über 40 Grad wird die Luft wieder kälter. Der Winter kündigt sich an - und die armen Familien, die in Delhi zu Tausenden auf der Straße leben, verbrennen Müll, um sich zu wärmen. Die Kohlekraftwerke und Industriebetriebe in der Region schleudern ihre Schadstoffe in die Luft, Autoabgase und der Staub von Tausenden von Baustellen tun ihr übriges. Die kältere, feuchte Luft und der schwache Wind in dieser Jahreszeit hindern die dreckige Luft am Aufsteigen. Unter dem Strich: Der gefährliche Smog wurde vorhergesagt, geknallt wurde trotzdem bis zum Exzess, das Diwali-Feuerwerk hat alles nur noch schlimmer gemacht.

Atemnot, Halsschmerzen, Kopfweh

Die Feinstaubbelastung in Neu-Delhi und anderen indischen Millionenstädten übersteigt die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation heute in der Spitze um das 14-fache. Alle Luftmessungsinstitute bewerten die Luftqualität in Delhi als "gefährlich". Die Krankenhäuser füllen sich mit Menschen, die über akute Atemnot, Hals- und Kopfschmerzen klagen. Besonders betroffen sind Senioren, Kinder und Asthmatiker. Gesundheitsexperten raten den Menschen in Neu-Delhi, ihre Häuser besser nicht zu verlassen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 31. Oktober 2016 um 10:00 Uhr.