Bundespräsident Steinmeier bekundet sein Mitgefühl, Kanzlerin Merkel zeigt sich bestürzt. Nach der tödlichen Terrorattacke in der britischen Hauptstadt ist die Anteilnahme weltweit groß.

Nach einem Terror-Anschlag in London am späten Abend, bei dem mutmaßlich drei Attentäter sieben Menschen töteten und mehr als 40 weitere verletzten, zeigte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entsetzt. "Die Kaltblütigkeit, mit der die Täter Passanten in London attackiert haben, ist verabscheuenswürdig und lässt uns in Trauer zusammenstehen", sagte Steinmeier.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich bestürzt. "Wir sind heute über alle Grenzen hinweg im Entsetzen und der Trauer vereint, aber genauso in der Entschiedenheit", sagte die Kanzlerin in einer Erklärung. Die Kanzlerin bekräftigte, dass Deutschland im Kampf gegen jede Form von Terrorismus "fest und entschlossen" an der Seite Großbritanniens stehe.

Unterstützung zugesichert

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel erklärte, einmal mehr sei Großbritannien vom Terror getroffen worden. Der Anschlag habe sich gegen Menschen gerichtet, die einfach nur einen vergnüglichen Abend verbringen wollten. "Die Briten haben unser tiefes Mitgefühl und unsere ganze Solidarität", unterstrich der Außenminister.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière zeigte sich ebenfalls erschüttert und verurteilte den "feigen Angriff" in London. Er habe seiner britischen Kollegin jegliche Unterstützung zugesagt. "Wir stehen zusammen im Kampf gegen Terrorismus", versicherte der Minister.

Arnd Henze, ARD Berlin, zu internationalen Reaktionen auf den Anschlag

Telefonische Beileidsbekundung

US-Präsident Donald Trump verurteilte die Terrorattacke scharf und drückte der britischen Premierministerin May telefonisch sein Beileid ausgedrückt. "Er (der Präsident) lobte die heroische Reaktion von Polizei und anderen Ersthelfern und bot die volle Unterstützung der US-Regierung bei der Untersuchung an sowie bei den Bemühungen, die Verantwortlichen für diese abscheulichen Angriffe zur Rechenschaft zu ziehen", teilte das Weiße Haus in der Nacht zum Sonntag mit.

Das US-Außenministerium verurteilte die "feigen Angriffe auf unschuldige Zivilisten".

Der französische Staatspräsidenten Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, Frankreich stehe nach der "neuen Tragödie" an der Seite Großbritanniens. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien."

Gedanken und Gebete

Mit Bestürzung haben EU-Spitzenpolitiker auf den Londoner Terroranschlag reagiert. Er verfolge die Ereignisse mit Entsetzen, erklärte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker noch in der Nacht auf Twitter. "Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und ihren Familien."

EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte am Morgen: "Mein Herz und meine Gedanken sind nach einem weiteren feigen Angriff in London. Europa steht an der Seite des Vereinigten Königreichs im Kampf gegen den Terrorismus." EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani twitterte: "Wir trauern in Solidarität mit den Opern und den Familien der abscheulichen #LondonBridge Attacke. Diese Taten müssen ein Ende haben!"

Irlands Außenminister Charles Flanagan hat die "feigen und barbarischen Attacken" in London verurteilt. Sein Land stehe Großbritannien bei, sagte Flanagan in Dublin.

Die australische Außenministerin Julie Bishop hat die Vorfälle in London als schockierend verurteilt. In einer Mitteilung sagte sie, Australien sei bereit, die britische Regierung bei einer Reaktion auf diese Attacken zu unterstützen. Ihre Gedanken seien mit jenen, die verletzt seien, sowie deren Familien, so Bishop.

