Die Anti-Terror-Polizei ermittelt in London, nachdem ein Autofahrer vor dem Parlament in eine Absperrung gerast war. Bei dem Vorfall waren mehrere Menschen verletzt worden. Der Fahrer wurde festgenommen.

Der nach dem Vorfall vor dem britischen Parlament festgenommene Autofahrer steht nach Angaben der Londoner Polizei unter Terrorverdacht. "Im Moment behandeln wir das als terroristischen Vorfall, und die Anti-Terror-Einheit leitet jetzt die ‎Ermittlungen", hieß es in der Mitteilung von Scotland Yard.

Grund sei "der Ort, die Art des Vorfalls und die Tatsache, dass dieser anscheinend absichtlich herbeigeführt worden ist", sagte der Chef der Einheit, Neil Basou.

Mehrere Menschen verletzt

Am Morgen hatte der Mann seinen Wagen in die Absperrungen vor dem Parlamentsgebäude in London gelenkt. Er erfasste dabei laut Polizei Fußgänger und Radfahrer. Eine Frau wurde schwer verletzt. Sie schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte ein Scotland-Yard-Sprecher mit. Zwei weitere Menschen erlitten leichtere Verletzungen.

Bewaffnete Polizisten umzingelten das silberfarbene Auto unmittelbar, nachdem es um 8.37 Uhr (MESZ) in die Absperrung vor dem Westminsterpalast gerast war. Bilder auf Twitter zeigten die Beamten, wie sie ihre Waffen auf den Fahrer richteten und ihn zum Aussteigen zwangen. Weitere Bilder zeigten den Mann in Handschellen, gekleidet in Jeans und schwarzer Daunenjacke.

Der Mann wird auf Ende 20 geschätzt. Laut Scotland Yard steht er auf keiner Terroristenliste.

Die britische Premierministerin Theresa May dankte über Twitter den Einsatzkräften für ihr schnelles Handeln. Ihre Gedanken seien bei den Verletzten.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sagte, die Bilder von dem Vorfall seien "beängstigend". Sie zeigten aber auch "mutige Polizisten": "Deswegen meine ich, dass wir die beste Polizei der Welt haben, die zusammen mit Rettungskräften dafür sorgt, dass wir so sicher wie möglich sind."

Tödlicher Anschlag im März 2017

Das Parlament ist seit einem Anschlag im März 2017 von einer Sicherheitsbarriere aus Stahl und Beton umgeben. Damals war ein mutmaßlich islamistischer Attentäter mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, vier Passanten wurden getötet.

Der Mann erstach außerdem einen Polizisten, ehe er von der Polizei erschossen wurde.

Angespannte Sicherheitslage in Großbritannien

Die Sicherheitslage in Großbritannien ist angespannt. Im vergangenen Jahr wurde das Land fünf Mal Ziel eines Anschlags - vier Mal in London und ein Mal in Manchester. Dabei wurden insgesamt 36 Menschen getötet.

Wegen der Terrorgefahr herrschen im gesamten Land strenge Sicherheitsvorkehrungen. Zuletzt waren im September bei einer Explosion in der Londoner U-Bahn 30 Menschen verletzt worden.

Mit Informationen von Anne Demmer, ARD-Studio London

