Anschlag in London Polizei nimmt zwölf Verdächtige fest

Die Polizei hat nach dem Terroranschlag in der vergangenen Nacht in London erste Erfolge vermeldet. Zwölf Verdächtige seien im Osten der Stadt durch Antiterror-Beamte festgenommen worden. Die Aktion gehe weiter.

Nach dem Anschlag in London sind im Osten der britischen Hauptstadt zwölf Verdächtige festgenommen worden. Die Razzien im Viertel Barking dauerten an, teilte die Polizei mit. Bei der Attacke im Zentrum der britischen Hauptstadt waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag sieben Menschen getötet worden, die drei Angreifer wurden erschossen.

Die Tat löste in Großbritannien Entsetzen aus. Die britische Premierministerin Theresa May sprach von einem brutalen Terroranschlag. Die Angreifer hätten unschuldige Bürger mit Messern und Klingen attackiert. Alle drei Verdächtigen hätten Sprenggürtel-Attrappen getragen, um Panik zu verbreiten, sagte sie vor Vertretern der Presse.

Trend zu mehr Terror

Die drei jüngsten Anschläge in Großbritannien sind nach Einschätzung von May nicht direkt miteinander verknüpft. Es gebe aber einen neuen Trend, bei dem Terror noch mehr Terror hervorrufe. Man dürfe deshalb nicht länger so tun, als könne alles so weitergehen wie bisher, so May. Der wegen des Anschlags unterbrochene Wahlkampf werde am Montag weitergehen, sagte sie. Die Wahl werde am 8. Juni wie geplant stattfinden.

Der britische Muslimenverband MAB verurteilte die Terrorattacke verurteilt. "Als Mitglieder der britischen Gesellschaft müssen wir weiterhin alle Terrorakte verurteilen", sagte der MAB-Vorsitzende Omer El-Hamdoonin am Morgen. "Wir dürfen diesen Kriminellen nicht erlauben, Hass und Angst zu verbreiten. Wir müssen ihre Versuche vereiteln, uns zu spalten."

Mit Kleintransporter in eine Menschenmenge

Die Attacke begann gegen 22.00 Uhr Ortszeit auf der London Bridge im Zentrum und setzte sich am dem nahe gelegenen Borough Market fort, ein beliebtes Kneipenviertel. Die Täter rasten nach Angaben von Polizei und Augenzeugen zunächst mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge.

Das Auto sei dann weiter zum nur wenige hundert Meter entfernten Borough Market gefahren. Dort stiegen drei mutmaßliche Täter aus und attackierten Menschen mit großen Messern. "Das war wie ein Amoklauf", zitierte die BBC einen Zeugen. Die Täter seien zu Bars und Restaurants in der Umgebung gelaufen und hätten gerufen: "Dies ist für Allah."

Szenen aus der Londoner Terror-Nacht (unkommentiert)

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Angreifer am Borough Market von Sicherheitskräften erschossen - acht Minuten nach Eingang des Notrufs. Die Attentäter hätten Westen getragen, die so ausgesehen hätten, als enthielten sie Sprengstoff. Die Westen hätten sich später jedoch als harmlose Attrappen entpuppt.

Noch bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einer "gezielten und feigen Attacke" auf unschuldige Londoner und Besucher. Einige der Verletzten befänden sich in kritischem Zustand. Er rief die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf. Darüber hinaus sagte er, er glaube jedoch, dass London eine der sichersten Städte der Welt sei.