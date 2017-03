Nach dem Anschlag in London hat es nach Angaben der Polizei zwei weitere Festnahmen gegeben. Der Anti-Terror-Beauftragte Rowly sprach von zwei "bedeutsamen" Festsetzungen. Damit sind insgesamt neun Menschen in Polizeigewahrsam, eine weitere Person ist auf Kaution frei.

Nach dem Terroranschlag vor dem britischen Parlament hat die Polizei zwei weitere Personen festgenommen. Die Festnahmen seien in der Region um Birmingham und im Nordwesten des Landes erfolgt, teilte Scotland Yard mit. Die Behörde stufte die Festnahmen als "sehr wichtig" ein. Scotland Yard bat die Bevölkerung bei den weiteren Ermittlungen um Mithilfe.

Täter war Konvertit

Auch zur Identität des mutmaßlichen Täters gab die Polizei neue Informationen bekannt. Der Geburtsname von Khalid Masood lautet Adrian Russell Ajao, wie die Ermittler herausfanden. Er war erst spät in seinem Leben zum Islam übergetreten und hatte dabei einen islamischen Namen angenommen.

Bei dem Anschlag am Mittwoch waren fünf Menschen getötet worden, unter ihnen der Attentäter. Zwei Verletzte befinden sich noch in einem kritischen Zustand, einer davon schwebt in Lebensgefahr. Bei Razzien in London, Birmingham und anderen Orten waren mehrere Menschen festgenommen worden. Laut BBC befinden sich aktuell neun Personen in Gewahrsam. Eine weitere ist auf Kaution auf freiem Fuß.