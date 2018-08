Die Zahl der Toten auf Lombok ist mittlerweile auf 105 gestiegen. Aber unbeirrt geht am zweiten Tag nach dem Erdbeben die Suche nach Überlebenden weiter - zum Teil mit bloßen Händen.

Von Albrecht Breitschuh, ARD-Studio Singapur

Es kann Stunden dauern, bis die Rettungskräfte auf Lombok zu der Stelle gelangen, an der sie Verschüttete vermuten. Doch nicht immer ist die Suche so von Erfolg gekrönt wie bei einer 23 Jahre alten Frau, die gerettet und dann ins Krankenhaus gebracht wurde.

"Wir wussten nicht, ob hier jemand war", sagte ein Helfer. "Aber dann kamen Bewohner zu uns und baten um Hilfe bei den Bergungsarbeiten."

Auch auf Bali bebte die Erde, Häuser wurden zerstört - ein Helfer beseitigt Trümmer.

Kurze Momente der Freude

Sie hätten Leichengeruch wahrgenommen, sagten die Bewohner. "Aber als wir einen Zugang freilegten, merkten wir, dass das nur faule Eier sind. Und dann hörten wir eine Stimme."

Als der Krankenwagen mit der Frau losfuhr, fielen sich die Männer in die Arme, einige weinten. Kurze Momente der Freude und Erleichterung, inmitten von Schutt- und Trümmerbergen. Auch die Rettungskräfte stehen unter Druck: Von ihnen wird nicht weniger verlangt, als so schnell wie möglich so viele Überlebende wie möglich aufzuspüren und aus den Trümmern zu befreien.

Aus einer komplett zerstörten Moschee wurde ein junger Mann lebend geborgen. Das sind Erfolgsgeschichten, die den vielen Helfern Mut machen für ihre schwere Arbeit.

Dieser Mann betrauert seine Angehörigen.

Mindestens 105 Tote

Unterdessen ist die Anzahl der Todesopfer auf 105 gestiegen, wie die Nationale Behörde für Katastrophenschutz mitteilte.

Die Abflughalle des Flughafens auf Lombok ist immer noch voller Touristen - alle wollen nur noch schnell nach Hause. Die Abfertigung geht schleppend voran. Aber immerhin scheinen die Fluggesellschaften genügend Maschinen zur Verfügung zu stellen.

Für die meisten, wie für eine niederländische Urlauberin, heißt es dann wohl schnellstens Abschied nehmen: "Ich habe jetzt innerhalb einer Woche zwei Erdbeben mitgemacht. Das reicht. Wir sind traumatisiert."

Erdbeben auf Lombok: Touristen verlassen ihre Hotels.

Wirtschaftliche Folgen

Und so werden die Bewohner Lomboks - neben ihrer Trauer über zahlreiche Tote und den großen Zerstörungen - auch damit fertig werden müssen, dass die Ferieninsel für absehbare Zeit von Touristen gemieden werden dürfte. Und damit ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor getroffen. Wenn die Touristen sich zu Hause von den erlebten Schrecken erholen, stehen die Menschen auf Lombok erst am Anfang ganz schwerer Zeiten.

Zahl der Toten steigt nach Erdbeben

Albrecht Breitschuh, ARD Singapur

07.08.2018 12:18 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 07. August 2018 um 12:00 Uhr.