Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wählt der Libanon ein neues Parlament. Die erste Wahl seit neun Jahren soll frischen Wind in die eingefahrenen politischen Strukturen bringen.

Von Björn Blaschke, ARD-Studio Kairo

Seit Wochen prangen überall im Libanon Wahlplakate, auf denen Kandidaten für sich werben - genau wie in Veranstaltungen, in denen sie sich direkt mit ihren Landsleuten austauschen, nach ihren Sorgen und Nöten fragen. Die Wahl ist spannend, wie Laury Haytayan sagt. Die Mittdreißigerin tritt als unabhängige Kandidatin an: "Es sind wirklich aufregende Zeiten in der libanesischen Politik. Denn es gibt heute eine Bewegung gegen das Establishment."

Laury beschreibt die Wahl als Auseinandersetzung zwischen unabhängigen, freigeistigen Kandidaten und Kandidaten verkrusteter Parteien. Diese "Altparteien" führten zwischen 1975 und 1990 Krieg gegeneinander; Parteien, die vor allem konfessionelle Sammelbecken sind: Im Libanon leben 18 anerkannte Religionsgruppen: verschiedene Christen- und Muslim-Gemeinden, Drusen und Alawiten.

Wahlen im Libanon

Religion bestimmt Politik

Alle haben ihre Patrone, die ihre jeweiligen Leute fördern: Schiitische Führer sind für Schiiten da, Sunniten für Sunniten. Arbeit, soziale Unterstützung, Schulbeihilfen - alles bietet der jeweilige Patron und fordert bei der Wahl die Stimmen seiner Klientel ein.

Das politische System des Landes basiert auf religiösem Proporz. Er bestimmt das Parlament. Das heißt, dass jede Religionsgruppe eine bestimmte Anzahl Sitze erhält. Der Proporz bestimmt auch die Führung des Landes: Der Präsident muss ein maronitischer Christ sein, der Parlamentspräsident ein schiitischer Muslim, der Regierungschef ein sunnitischer.

Alle Gruppen haben jeweils unterschiedliche Kontakte ins Ausland, was dieser Mann problematisch findet: "Alle unsere Politiker, alle Politiker im Libanon hängen am Ausland: die Schiiten am Iran, die Sunniten an Saudi-Arabien und den Golfstaaten überhaupt. Und die Christen haben ihre Kontakte nach Frankreich."

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri zeigt nach der Stimmabgabe seinen mit Tinte gefärbten Daumen.

Außenseiter gegen das Establishment

Im vergangenen Jahr wurde ein neues Wahlgesetz verabschiedet, das Außenseitern den Gewinn von Sitzen auf Kosten des Establishments erleichtern kann. Außenseiter, die das religiöse Proporzsystem - die Klientelwirtschaft im Libanon - als verkrustet ablehnen. Zum Beispiel Laury, die als eine von 66 Unabhängigen antritt. 66 unabhängige Kandidaten - bei fast 1000 nicht viel.

Aber Laury rechnet sich gute Chancen aus: "Wir hängen von denen ab, die die Nase voll haben. Von denen gibt es viele. Und wir versuchen, diese Leute davon zu überzeugen, dass es ihre Pflicht ist, zu wählen und nicht zuhause zu bleiben, weil sie meinen, die Ergebnisse stünden ja schon fest. Die Nichtwähler - und von denen gibt es viele - werden der Wahl schaden, wenn sie ihre Stimmen nicht abgeben. Wir geben ihnen eine Alternative."

Die Parlamentswahl im Libanon findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Militär- und Polizeiposten wurden verstärkt.

"Proporzsystem aufbrechen"

Die Frage ist, ob die bisherigen Nichtwähler diese Alternative sehen. Experten meinen: Jein. Zum Beispiel die Leute von LADE, dem "Libanesischen Bund für Demokratische Wahlen", eine Nichtregierungsorganisation, die Wahlbeobachter ausschickt und ihre Landsleute über das Wahlsystem informiert.

Omar Kabboul ist Direktor bei LADE, ein engagierter, hochaufgeschossener Mann mit modischem Vollbart. Er sagt, es sei schwierig, das Proporzsystem aufzubrechen. Aber: "Wir haben jetzt eine Plattform von 66 unabhängigen Kandidaten. Und die können auch etwas erreichen: Ein paar Mandate können sie gewinnen. Und darauf kann man in der Zukunft bauen: Wenn sie beweisen, dass sie nicht korrupt sind, dann würde es bestimmt Hoffnung darauf geben, dass sich in der Zukunft wirklich etwas ändert."

Libanesen wählen erstmals nach fast zehn Jahren neues Parlament

Björn Blaschke, ARD Kairo

06.05.2018 12:50 Uhr