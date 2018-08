Maschinenbauer Leifeld Chinesischer Interessent zieht sich zurück

Eigentlich wollte die Bundesregierung heute erstmals einen Unternehmenskauf durch Investoren aus China untersagen. Das ist nun nicht mehr nötig: Die Interessenten haben ihr Angebot zurückgezogen.

Das chinesische Übernahmevorhaben beim deutschen Maschinenbauer Leifeld Metal Spinning AG ist abgeblasen worden. Angesichts der politischen Bedenken gegen die Übernahme trat der Interessent, die französische Manoir Industries, hinter der wiederum die chinesische Gesellschaft Yantai Taihai Group steht, von dem Vorhaben zurück. Leifeld-Hauptaktionär Georg Kofler sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Der Interessent hat seinen Antrag auf eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Wirtschaftsministerium zurückgezogen. Das Übernahmevorhaben wird nicht mehr verfolgt."

Als Konsequenz kündigte Kofler an, dass Aufsichtsrat und Geschäftsführung nun planten, die Gesellschaft noch dieses Jahr an die Börse zu bringen. Grund für die Bedenken in der deutschen Regierung waren Sicherheitserwägungen, nicht zuletzt, weil das chinesische Unternehmen im Nukleargeschäft tätig ist. Ursprünglich war geplant, dass das Kabinett in seiner Sitzung ein Veto gegen das Übernahmevorhaben einlegt.

"Bedenken nicht angebracht"

"Wir glauben, dass diese sicherheitspolitischen Bedenken nicht angebracht sind", sagte Kofler. Man habe es aber nicht geschafft, sie zu entkräften.

Mit dem Rückzug wurde der Bundesregierung die Entscheidung erspart, zum ersten Mal nach einer Investitionsprüfung den Erwerb eines deutschen Unternehmens durch einen Investor aus China zu untersagen. Ursprünglich hatte es in der Großen Koalition geheißen, das Veto mit womöglich negativen Folgen für das deutsch-chinesische Verhältnis könnte kurzfristig vom Kabinett beschlossen werden.

Der Kaufvertrag für Leifeld mit der französischen Yantai-Tochter Manoir war nach Koflers Worten genau vor einem Jahr unterzeichnet worden.