Nach Las-Vegas-Attentat Kommt Verbot von Dauerfeuer-Vorrichtungen?

Bump Stock - so heißt die Vorrichtung, die halbautomatische Waffen dauerfeuerfähig macht. Auch der Schütze von Las Vegas benutzte solch ein Gerät. Nun wird in den USA über ein Verbot diskutiert. Sogar die Waffenlobby NRA zeigte sich gesprächsbereit.

Nach dem Massaker von Las Vegas ist in den USA eine Diskussion über ein Verbot von den vom Schützen verwendeten Dauerfeuer-Vorrichtungen - sogenannten Bump Stocks - entbrannt. Sowohl die republikanische Parteiführung als auch das Weiße Haus zeigten sich bereit, über die Legalität der Vorrichtung zu sprechen. Und sogar die Waffenlobby NRA deutete Gesprächsbereitschaft an. Die Vorrichtung erhöht die Schussfrequenz von halbautomatischen Waffen - so konnte der Schütze viel mehr Schüsse abgeben.

Der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, sagte dem Sender MSNBC er sei offen für ein Verbot. "Das ist definitiv etwas, das wir prüfen sollten."

"Wir sind auf jeden Fall offen für diese Diskussion", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders. Sie begrüße, dass auch die NRA dieser Meinung sei. Die Waffenlobby erklärte, die Vorrichtungen sollten zusätzlichen Auflagen unterliegen. Die zuständigen Bundesbehörden sollten prüfen, ob sie überhaupt mit dem Gesetz im Einklang stünden.

Eine weitere Verschärfung des Waffenrechts lehnte die NRA aber ab. "Gesetzestreuen Amerikanern auf Grundlage eines Verbrechens durch einen Verrückten die Waffen zu verbieten, wird nicht dazu beitragen, zukünftige Angriffe zu verhindern", hieß es in einer Erklärung.

Weitere Taten geplant?

Unterdessen wurden weitere Details zum Schützen Stephen Paddock bekannt. So soll er Ermittlern zufolge vor der Tat bereits Zimmer in hochgeschössigen Gebäuden mit Blick auf zwei weitere Musikfestivals gebucht haben. Demnach hatte Paddock Anfang August ein Zimmer im 21-geschossigen Blackstone Hotel von Chicago reserviert, das auf den Park blickte, wo das Musikfestival Lollapalooza veranstaltet wurde. Es gebe allerdings keine Beweise dafür, dass der 64-Jährige an dem Wochenende auch tatsächlich in Chicago war.

Zudem buchte Paddock über Airbnb am Wochenende vor dem Angriff in Las Vegas eine Wohnung in einem 21-stöckigen Gebäude, in die er auch eincheckte. Von der Wohnung aus hatte er einen Blick auf das Musikfestival Life is Beautiful, wie Sheriff Joseph Lombardo sagte. Was Paddock dort machte, konnte Lombardo nicht sagen.

Die Buchungen könnten nach Ansicht der Ermittler bedeuten, dass Paddock über Angriffe an beiden Orten nachdachte.

Notiz im Hotelzimmer gefunden

Auf die Frage, weshalb der Paddock vom 32. Stockwerk des Hotels und Kasinos Mandalay Bay das Feuer auf das Freiluft-Countrymusikfestival eröffnet hatte, konnten FBI und Polizei weiter keine Antwort geben. Er tötete 58 Menschen und verletzte knapp 500 weitere, bevor er sich selbst das Leben nahm.

Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers fanden Polizisten einen Zettel mit einer Notiz des Attentäters. Über den Inhalt machten die Ermittler keine Angaben, es habe sich jedoch nicht um einen Abschiedsbrief gehandelt. Lombardo geht inzwischen auch davon aus, dass dem Mann bei der minutiösen Vorbereitung der Tat geholfen worden sein muss. "Man muss annehmen, dass er an irgendeinem Punkt Hilfe gehabt hat", sagte der Bezirkssheriff.