Ungeachtet der internationalen Kritik hat Kurdenführer Barsani angekündigt, das Referendum der irakischen Kurden über einen eigenen Staat stattfinden zu lassen. Nicht nur die Zentralregierung in Bagdad, sondern auch der Iran und die Türkei warnen vor der Abstimmung.

Die Situation im Nordirak vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum der Kurden spitzt sich zu. Bei einer Pressekonferenz in Erbil sagte Kurdenführer Massud Barsani, die international kritisierte Abstimmung werde am Montag stattfinden. "Nur durch die Unabhängigkeit können wir unsere Sicherheit garantieren."

Barsani sagte der Regierung in Bagdad zu, dass die "exzellente" Zusammenarbeit der kurdischen Peschmerga-Streitkräfte mit der irakischen Armee weitergehen werde. Die Partnerschaft der autonomen Region mit der Regierung in Bagdad bezeichnete er jedoch als gescheitert. "Wir werden nicht nach Bagdad zurückkehren, um eine gescheiterte Partnerschaft neu zu verhandeln", so Barsani.

Kundgebung zur Unabhängigkeit der nordirakischen Kurden am Freitag in einem Stadion in Erbil.

Verhandlungen in Bagdad

Barsani hatte seit Samstag erneut mit Vertretern der irakischen Führung über das Referendum verhandelt. Nach Angaben von Teilnehmern sollte er davon überzeugt werden, die Abstimmung zu verschieben. "Wir haben unser Bestes getan, um eine Lösung mit Bagdad und der internationalen Gemeinschaft zu finden. Bagdad hat uns nicht akzeptiert und uns damit dazu gezwungen, diesen Schritt zu machen", sagte Barsani. Es sei kein Verbrechen, die Menschen in Kurdistan nach ihrem Wunsch für die Zukunft zu befragen.

An die Adresse der Nachbarländer Türkei und Iran sagte Barsani: "Unsere Botschaft an unsere Nachbarn ist, dass wir uns auf eine ausgezeichnete Beziehung zu ihnen freuen." Die Kurden seien noch nie ein Instabilitätsfaktor gewesen und würden sich an die internationalen Grenzen halten.

Am Freitag hatte Barsani auf einer Kundgebung vor Zehntausenden Anhängern in einem Stadion in Erbil gesprochen. Er sagte: "Das Referendum ist nicht länger in meinen Händen noch in jenen der Parteien - es ist in euren Händen." Zwar unterstützen praktisch alle Kurden die Unabhängigkeit, doch halten viele den Zeitpunkt und die Umstände der jetzigen Abstimmung für falsch.

Kritik aus dem Iran und der Türkei

Nicht nur im Irak, sondern auch in den Nachbarstaaten Iran und Türkei wird das geplante Referendum heftig kritisiert. Der Iran setzte nun alle Flüge aus und in das Gebiet der Kurden im Nordirak aus. Dies sei auf Bitte der irakischen Zentralregierung geschehen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Irna. Wie lange die Blockade in Kraft bleiben soll, wurde nicht gesagt.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim bezeichnete die Abstimmung erneut als "illegal". "Das morgen im Nordirak stattfindende Referendum ist illegal und ungültig", sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Ankara. Für die Folgen des Referendums, gegen das die ganze Welt sei, sei alleine die Regionalregierung im Nordirak verantwortlich, sagte Yildirim. Die Abstimmung werde zu weiterem Chaos in der Region führen.

Alexander Stenzel, ARD Kairo, zum Kurden-Referendum im Irak

tagesschau 13:15 Uhr, 24.09.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-330681~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Erdogan droht mit Sanktionen

Am Samstag hatte Yildirim gedroht, die Antwort Ankaras auf das Referendum werde "wirtschaftliche und Sicherheitsdimensionen" haben. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte im Fall eines Referendums mit türkischen Sanktionen gedroht. Die türkische Armee verstärkte zudem die Militärpräsenz nahe des Grenzübergangs Habur.

Die türkische Führung unterhält grundsätzlich gute Beziehungen zum irakischen Kurden-Präsidenten Massud Barsani. Sie befürchtet jedoch, dass das Referendum Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden im eigenen Land befeuern könnte.

Auch die UNO, die USA und andere Staaten sprachen sich für eine Absage des Referendums aus.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 23. September 2017 um 13:39 Uhr.