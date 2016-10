Zwei Hinterbliebene des Kundus-Bombardements von 2009 wollten Schadenersatz vom deutschen Staat. Doch der BGH meint: Das ist nicht zulässig. Denn die Grundlage der Klage - der "Amtshaftungsanspruch" - beziehe sich auf Beamte, nicht auf Soldaten.

Von Klaus Hempel, SWR, ARD-Rechtsredaktion

Es war eine Frage von großer, grundsätzlicher Bedeutung, die der Bundesgerichtshof (BGH) zu entscheiden hatte: Wenn bei Kampfeinsätzen der Bundeswehr im Ausland Zivilisten getötet und den Verantwortlichen der Bundeswehr Pflichtverletzungen nachgewiesen werden, können die Angehörigen dann überhaupt Schadenersatzansprüche gegen Deutschland geltend machen? Nein, sagten die Richter des dritten Zivilsenates am BGH heute.

Frank Bräutigam, SWR, zur BGH-Verhandlung über Kundus-Luftangriff

Keine Ansprüche für Opferfamilien

"Den Klägern steht kein Schadenersatzanspruch zu. Sie können sich insbesondere nicht auf den Amtshaftungsanspruch des Bürgerlichen Gesetzbuches berufen", erläutert Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH. Dieser "Amtshaftungsanspruch" greift in der Regel dann, wenn ein Beamter schuldhaft seine Pflicht verletzt und dem Bürger dadurch ein Schaden entsteht. Dann muss der Staat den Bürger entschädigen. Der BGH musste nun klären: Darf man diese Vorschrift auch anwenden, wenn es um Militäreinsätze im Ausland geht? Nein, so urteilte der BGH.

BGH weist Klagen auf Schadenersatz für Opfer des Bombardements von Kundus ab

K. Hempel, SWR

06.10.2016 17:22 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

"Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber bei der Schaffung der Amtshaftungsvorschriften nicht den militärischen Kampfeinsatz vor Augen hatte, sondern den ganz normalen Amtsbetrieb eines Beamten", sagt Presserichterin Weinland. "Man kann die Entscheidungssituation eines Beamten nicht mit der Gefechtssituation eines Soldaten vergleichen."

Das bedeutet: Opferfamilien können nach militärischen Einsätzen der Bundeswehr grundsätzlich keine Ansprüche gegen Deutschland geltend machen. Nach dem Völkerrecht müssten solche Ansprüche immer vom Heimatstaat der Opfer eingefordert werden, so der BGH.

Viele getötete Zivilisten

Im konkreten Fall ging es um einen Vorfall im Jahre 2009. Taliban-Kämpfer hatten zwei Tanklaster entführt, ganz in der Nähe des Bundeswehr-Feldlagers in Kundus. Die Bundeswehr befürchtete, dass die Laster als Waffen eingesetzt werden. Ein hochrangiger Bundeswehr-Offizier forderte Kampfjets an und gab den Befehl, die Laster zu bombardieren.

An den Lastern hielten sich viele Zivilisten auf, auch Kinder. Zwischen 17 und 142 Menschen starben. Dass sich Zivilisten in der Nähe aufhielten, so der BGH, sei vom Bundeswehr-Offizier damals aber nicht erkennbar gewesen. Er habe alle ihm zur Verfügung stehenden Aufklärungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Auch deshalb wurden die Schadenersatzansprüche zurückgewiesen. Der Anwalt der Opferfamilien, Karim Popal, will das Urteil nicht akzeptieren: "Wir werden Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einreichen und lassen die ganze Thematik dort überprüfen."

Zur Not, so der Anwalt, werde man bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen.

AZ: III ZR 140/15

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 06. Oktober 2016 um 15:00 Uhr.