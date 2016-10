Sieben Jahre ist der Luftangriff auf einen Tanklaster in Kundus her, doch die afghanischen Familien durchleben den Tag immer wieder. Für die zivilen Opfer, ihre Angehörigen, fordern sie nun eine angemessene Entschädigung.

Von Sandra Petersmann, ARD-Studio Neu-Delhi

"Nicht die Taliban, sondern Deutschland" sei für das Flammeninferno von Kundus verantwortlich, sagt Bauer Abdul Hannan. Vor inzwischen sieben Jahren verlor er zwei Söhne durch die Tanklaster-Bomben. Die Kinder waren damals acht und zwölf Jahre alt. Das ARD-Hörfunkstudio Südasien hatte zum letzten Mal im April 2013 direkten Kontakt zu den klagenden Opferfamilien in Kundus. Abdul Hanan ist ein einfacher Mann. Er gehört zu den Muster-Klägern des Bremer Anwalts Karim Popal.

Hannan sagt, er habe in dieser Nacht seine beiden ältesten Söhne und einen Neffen verloren. "Ich kann das einfach nicht vergessen. Wir erinnern uns noch immer täglich daran, wie die Kinder gespielt haben und wie sie zur Schule gegangen sind. Wie oft muss ich noch erzählen, was passiert ist? Sie haben uns bombardiert und unsere Kinder für ein paar Fässer Diesel getötet. Warum?" Er frag auch, warum sie die Gegend nicht einfach mit Bodentruppen abgeriegelt hätten - und wo die afghanische Regierung war.

Aber warum lassen ihn die Deutschen laufen?

Derzeit toben in der Provinz Kundus und in der gleichnamigen Hauptstadt wieder schwere Kämpfe. Hannan lebt im kleinen Dorf Omarkhel in einer Taliban-Hochburg. Damals, im April 2013, war er im Interview zwischenzeitlich feindselig. Er forderte Blutrache für den Tod seiner beiden Söhne. Oder eine angemessene Entschädigung. Die Blutrache gehört zum Rechtsverständnis vieler Afghanen.



"Ich wünsche mir, dass die deutsche Regierung ihrer Pflicht nachkommt. Sie muss uns den verantwortlichen Kommandeur aushändigen", sagte Hannan. Und wenn sie das nicht wolle, dann müsse sie eine angemessene Entschädigung zahlen. "Wir wissen, dass Deutschland uns den Kommandeur niemals aushändigen wird. Aber warum lassen ihn die Deutschen laufen? Warum steht er nicht vor Gericht? Er hat Bomben auf uns werfen lassen. Er gehört ins Gefängnis."

Klein sah Gefahr im Verzug

Die Taliban hatten am 3. September 2009 zwei Tanklaster entführt, die Diesel für die NATO-Truppen geladen hatten, die damals noch in Kundus stationiert waren. Die Taliban versuchten, mit den beiden entführten Lastern einen Fluss zu überqueren und blieben im Flussbett stecken. Nach Mitternacht dann, am 4. September, warfen amerikanische Kampfflugzeuge im Auftrag des damaligen deutschen Kommandeurs Georg Klein zwei Bomben auf die Tanklaster ab.

Klein, der heute General ist, befahl den Luftschlag, weil er Gefahr im Verzug sah. Er hatte offenbar Angst, dass die Tanklaster als rollende Bomben gegen seine Truppen eingesetzt werden könnten. In keinem anderen Gebiet in Afghanistan sind mehr deutsche Soldaten ums Leben gekommen als in Kundus. Doch es waren auch viele Zivilisten vor Ort, um aus den Tanklastern Diesel abzuzapfen. Die Gegend ist sehr arm und unterentwickelt. Kostenloser Diesel ist für die Menschen ein wertvolles Geschenk.

Eine freiwillige Hilfsleistung

Deutschland zahlte nach der verhängnisvollen Bombardierung Geld an rund 90 Opferfamilien. 5000 Dollar pro Familie. Kein Schuldeingeständnis, sondern eine freiwillige Hilfsleistung, wie es hieß. Der Generalbundesanwalt stellte am 16. April 2010 seine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Klein wegen eines möglichen Kriegsverbrechens ein. In dem Verfahren jetzt geht es um eine finanzielle Entschädigung durch die Bundesrepublik Deutschland.

In Afghanistan gibt es viele Fälle von zivilen Opfern nach Luftangriffen der NATO. Der wohl bekannteste ist der auf das Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen in Kundus im vergangenen Jahr mit mehr als 40 Toten.

Die Tanklaster-Bomben von Kundus

