In Kuba ist ein Flugzeug mit mehr als 100 Menschen an Bord abgestürzt. Das Unglück soll sich beim Start der Maschine ereignet haben. Kubas Präsident Díaz-Canel spricht von einer "hohen Zahl" an Opfern.

Am internationalen Flughafen von Havanna ist ein Flugzeug mit mehr als 100 Personen an Bord abgestürzt. Die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Cubana de Aviación stürzte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Prensa Latina kurz nach dem Start in der Nähe des Flughafens ab. Auf Videoaufnahmen war eine dichte Rauchwolke zu sehen.

Von Seiten des Flughafens verlautete, die Boeing 737 sei auf dem Weg in die ostkubanische Stadt Holguín gewesen. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel sprach von einer "hohen Zahl" an Opfern. Laut Staatsfernsehen war die Besatzung ausländisch, nähere Angaben zur Nationalität wurden nicht gemacht.

Der letzte größere Unfall einer Passagiermaschine auf Kuba hatte sich 2010 ereignet. Damals war ein Flugzeug der Airline Aerocaribbean mit Touristen an Bord auf dem Weg vom östlich gelegenen Santiago de Cuba nach Havanna abgestürzt. Alle 68 Insassen, darunter zwei Deutsche, starben.

