Es ist eine ziemlich mysteriöse Geschichte: Mehrere Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna wurden krank. Warum, ist nicht klar. Die USA reagieren, indem sie zwei kubanische Diplomaten des Landes verwiesen. Den Zusammenhang können sie nicht so recht erklären.

Nach einer mysteriösen Erkrankung mehrerer US-Diplomaten in Havanna hat die Regierung in Washington zwei kubanische Diplomaten ausgewiesen. Die beiden Botschaftsmitarbeiter seien bereits im Mai zur Ausreise aufgefordert worden, teilte das US-Außenministerium jetzt mit.

Zuvor hätten einige Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna über "Vorfälle" geklagt, die zu verschiedenen "körperlichen Symptomen" geführt hätten. Einige US-Diplomaten hätten wegen der Erkrankung in die USA zurückkehren müssen. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden.

Ursache der Erkrankung ungeklärt

US-Außenamtssprecherin Nauert informierte gestern über die Ausweisung der Diplomaten.

Die ersten dieser Fälle seien Ende 2016 bekannt geworden, sagte Außenamtssprecherin Heather Nauert. Was die Ursache sei, wisse man nicht. Es sei aber Pflicht der kubanischen Regierung, US-Diplomaten zu schützen. Das sei einer der Gründe "warum wir die Sache so ernst nehmen", sagte Nauert. Sie vermied es aber, die kubanischen Regierung zu beschuldigen, US-Bürgern schaden zu wollen.

Zur Zahl der betroffenen US-Diplomaten und zur Art ihrer Symptome machte sie keine Angaben. "Als Folge davon haben wir zwei Kubaner aufgefordert, die USA zu verlassen und das haben sie", sagte die Sprecherin. Die kubanische Regierung bestätigte die Angaben. Sie legte gegen die Ausweisung Protest ein.

Trump: "Grausames und brutales Regime"

Die Beziehungen zwischen den USA und Kuba sind seit Jahrzehnten kompliziert. US-Präsident Donald Trump hatte im Juni eine Abkehr von der Kuba-Politik seines Vorgängers Barack Obama eingeleitet. Er nahm von Obama eingeführte Lockerungen bei den Reise- und Handelsbeschränkungen mit dem Karibikstaat zurück. Trump bezeichnete die kubanische Regierung als ein "grausames und brutales Regime" und machte die künftigen bilateralen Beziehungen von Fortschritten bei den Menschenrechten abhängig.

Obama hatte ab Ende 2014 eine Politik der Annäherung an den Karibikstaat betrieben. Am 20. Juli 2015 eröffnete Kuba erstmals seit rund einem halben Jahrhundert wieder seine Botschaft in Washington. Das stellte auch Trump bislang nicht in Frage.