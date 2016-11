Brände, Wasserwerfer, Gummigeschosse - im bulgarischen Flüchtlingslager Harmanli haben die Behörden 400 Flüchtlinge festgenommen. Die Randalierer sollen nun abgeschoben werden. Auslöser für die Krawalle war eine Ausgangssperre.

Von Ralf Borchard, ARD-Studio Wien.

Seit Dienstag gilt im Flüchtlingslager Harmanli eine Ausgangssperre, am Donnerstagnachmittag eskalierte die Lage. Bis zu 2000 der insgesamt 3000 Menschen im Lager, die meisten aus Afghanistan, zündeten Matratzen und Autoreifen an, demolierten die Gemeinschaftsküche und bewarfen Aufsichtspersonal und Polizisten mit Steinen.

Schwere Ausschreitungen in bulgarischem Flüchtlingslager

tagesschau 20:00 Uhr, 25.11.2016, Michael Mandlik, ARD Wien







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-234551~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Ausgangsperre wegen ansteckender Krankheiten

Grund für die Ausgangssperre waren im Lager ausgebrochene Krankheiten - Fälle von Krätze, anderen Hautkrankheiten und angeblich auch von Malaria. Der bulgarische Regierungschef Bojko Borissow sprach nach einem Besuch des Lagers in der Nacht von 24 verletzten Polizisten und zunächst 300, später von 400 Festnahmen.

"Unser Volk war schon immer tolerant gegenüber den Frauen, Kindern und den Menschen, die vor dem Krieg flüchten. Hier ist aber auch eine andere Gruppe aktiv", betonte Borissow. "Vor allem Männer aus Afghanistan und Pakistan zwischen 15 und 30 Jahren. Sie laufen in Gruppen herum, beachten keine Regeln. Es ist sogar schwierig, ihre Identität zu klären. Das ärgert die lokale Bevölkerung nicht nur, sondern macht ihr auch Angst."

Umgehende Abschiebungen

Inzwischen sei die Lage unter Kontrolle, so Borissow weiter. Fünf der festgenommenen Flüchtlinge sollen umgehend ausgewiesen und nach Afghanistan zurückgeflogen werden. Vertreter der Flüchtlinge sagten, sie seien über Beginn und Grund der Ausgangssperre nicht informiert worden. Die Polizei habe unverhältnismäßig Gewalt angewendet und ihrerseits zahlreiche Flüchtlinge verletzt.

Grundsätzlich fordern die Menschen im Lager, wenigstens nach Serbien weiterreisen zu dürfen. "Mir ist es egal, wo ich in Europa hingehe", sagte ein Mann aus dem Irak, der nach eigenen Worten einen Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat knapp überlebt hat. "Ich will einfach nur mit meiner Familie in Frieden leben."

Demonstrationen gegen Flüchtlinge

Das Erstaufnahmelager Harmanli an der Grenze zur Türkei ist das größte Flüchtlingslager in Bulgarien. Seit Wochen demonstriert die lokale Bevölkerung immer wieder gegen die Flüchtlinge und hat auch sogenannte Bürgerwehren gebildet. "Inzwischen gehe ich nur noch in Begleitung von meinem Mann hinaus", so eine Frau. "Die Flüchtlinge sind einfach überall und ich habe schon gehört, dass Frauen sexuell belästigt worden sind."

Demonstrationen gegen Migranten gab es vergangenes Wochenende auch in der Hauptstadt Sofia. Am Rande der Kundgebung, erklärte eine Frau ihre Forderungen: "Der Staat muss den Zuzug beschränken. Es sind nur junge Männer zwischen 25 und 35 ohne Frauen und Kinder. Diese Leute können keine Flüchtlinge sein."

Die bulgarische Regierung hat inzwischen 60 Soldaten und Militärpolizisten nach Harmanli beordert. Sie sollen die Polizei in der Kleinstadt an der Grenze zur Türkei unterstützen und weitere Ausschreitungen verhindern helfen. Die strikte Ausgangssperre für das Flüchtlingslager soll bestehen bleiben.

Krawalle und Festnahmen in bulgarischem Flüchtlingslager

Ralf Borchard, ARD Wien

25.11.2016 17:36 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 25. November 2016 um 17:00 Uhr.