Nord- und Südkorea wollen den offiziell noch geltenden Kriegszustand bis zum Ende dieses Jahres beenden. Außerdem streben sie gemeinsam eine "vollständige nukleare Abrüstung" an.

Bis Ende des Jahres wollen Nord- und Südkorea ihren offiziell noch geltenden Kriegszustand beenden. Man wolle ein dauerhaftes Friedenssystem aufbauen, heißt es in der Erklärung zum Korea-Gipfel, der in der entmilitarisierten Zone Panmunjom stattfindet.

Dies sei eine historische Aufgabe, die nicht mehr aufgeschoben werden könne. "Wir erklären, dass kein Krieg mehr auf der koreanischen Halbinsel ausbrechen wird", heißt es weiter. Alle feindlichen Aktivitäten "zu Land, zu Wasser und in der Luft" würden eingestellt.

"Neue Ära des Friedens"

Außerdem streben die beiden Länder eine "vollständige nukleare Abrüstung" an, wie Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mitteilten. Moon sprach von einer "neuen Ära des Friedens". Er will noch in diesem Jahr nach Nordkorea reisen. Einer Einladung nach Pjöngjang werde er im Herbst folgen, kündigte Moon an.

Kim sagt, der Norden und der Süden seien Brüder, die nicht voneinander getrennt leben sollten. Eine Wiedervereinigung der beiden Länder stand offenbar nicht auf der Gesprächsagenda.

Sowohl Nord- als auch Südkorea wollen ihre Armeen verkleinern und ihre schwer befestigte Grenze zu einer "Friedenszone" umbauen. Durch den Korea-Krieg getrennte Familien sollen wieder die Möglichkeit bekommen, sich im Grenzgebiet zu treffen. Außerdem streben beide Länder multilaterale Gespräche mit anderen Ländern an, darunter den USA.

Hinten der Norden, vorne der Süden. Im Grenzort Panmunjom kam es zum historischen Treffen der beiden Präsidenten.

Symbole und Umarmungen

Bei dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Staatschefs hatten sich sowohl Kim als auch Moon bemüht, starke Bilder zu produzieren. So betrat mit Machthaber Kim erstmals seit 65 Jahren ein nordkoreanischer Präsident das Territorium von Südkorea.

Kim ergriff darauf Moons Hand und führte ihn kurz auf nordkoreanisches Gebiet - ein Schritt, den das minutiös ausgearbeitete Protokoll nicht vorgesehen hatte.