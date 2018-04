Vor Nord-Süd-Gipfel Seoul setzt Lautsprecher-Propaganda aus

Es soll eine versöhnliche Geste vor dem Gipfeltreffen zwischen Nord- und Südkorea sein: Seoul hat vorläufig seine Propaganda-Beschallung mit Lautsprechern an der Grenze zu Nordkorea gestoppt.

Kurz vor dem geplanten innerkoreanischen Gipfeltreffen hat der Süden seine Propaganda-Beschallung an der Grenze zum Norden vorübergehend eingestellt. Ziel sei es, vor dem historischen Treffen des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Freitag eine "friedliche Atmosphäre" zu schaffen und "militärische Spannungen" abzubauen, erklärte das Verteidigungsministerium in Seoul.

Die Staatschefs beider Länder wollen am Freitag im Grenzort Panmunjom zum dritten gesamtkoreanischen Gipfeltreffen seit Ende des Korea-Krieges 1953 zusammenkommen.

Lautsprecher-Duelle an der Grenze

Südkorea hatte mit der Übertragung der gegen Pjöngjang gerichteten Lautsprecher-Propaganda Anfang 2016 begonnen, als Nordkorea seinen vierten Nukleartest durchführte. Der Norden reagierte anschließend mit eigenen Lautsprecherübertragungen. Es ist das erste Mal seit mehr als zwei Jahren, dass die Propaganda-Botschaften und laute Pop- und Militärmusik in Richtung Norden gestoppt wurden.

Mit Dezibel gegen den Nachbarn: Seit 2016 beschallen sich Süd- und Nordkorea gegenseitig mit Musik und Propaganda.

Auch der Norden beschallt den Süden regelmäßig. Aus Kreisen des Verteidigungsministeriums verlautete, es könne bislang nicht bestätigt werden, dass auch der Norden seine Propaganda gestoppt habe.

Angespannte Beziehungen verbessert

Die wegen des nordkoreanischen Atomprogramms angespannten Beziehungen mit Pjöngjang hatten sich zuletzt etwas verbessert, nachdem Nordkorea angekündigt hatte, seine Atomwaffen- und Raketentests mit sofortiger Wirkung auszusetzen.

Für Ende Mai oder Juni ist auch ein Gipfeltreffen von Kim mit US-Präsident Donald Trump geplant. Die USA verlangen von Nordkorea eine komplette Aufgabe des Atomprogramms. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA erklärte, der Druck auf Nordkorea werde aufrecht erhalten, bis eine maßgebliche nukleare Abrüstung vollzogen sei.