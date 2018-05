Das unterscheidliche Verständnis des Abendmahls

Die christlichen Kirchen erinnern in jedem evangelischen Abendmahlsgottesdienst und in jeder katholischen Eucharistiefeier an die von der Bibel überlieferte letzte Zusammenkunft Christi mit seinen Jüngern. Am Abend vor seiner Kreuzigung teilte Jesus demnach Brot und Wein und gab es seinen Jüngern mit den Worten: "Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut." Anschließend bat er sie, zum Gedächtnis an ihn künftig das Abendmahl zu begehen.



Die Feier der Eucharistie (griechisch für "Danksagung") ist daher immer mit der Kommunion verbunden, dem Austeilen von Hostien, in denen Christus laut kirchlicher Lehre gegenwärtig ist. Das Verständnis des Abendmahls ist nach wie vor einer der größten Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten. An katholischen Abendmahlfeiern dürfen bislang in der Regel nur Katholiken teilnehmen.