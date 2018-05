Bei den Kommunalwahlen in England mussten die regierenden Konservativen eine herbe Niederlage befürchten - nun kam es nicht so schlimm wie gedacht. Auch, weil die Tories vom Zerfall der UKIP profitieren.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Theresa May war ziemlich erleichtert. Nach den Meinungsumfragen musste ihre konservative Partei starke Verluste befürchten. Ganz London schien rot zu werden, Labour hatte sich darauf gefreut, auch die letzten konservativen Bastionen in den 32 Bezirken der Hauptstadt zu erobern.

Dazu ist es nicht gekommen. Kein Wunder, dass die Premierministerin heute in Wandsworth, einem der Londoner Bezirke, auf die es Labour abgesehen hatte, vor die Mikrofone trat: "Labour dachte, sie könnten hier die konservative Mehrheit beenden", sagte sie. "Wandsworth war eines ihrer Hauptziele, hier haben sie alles in den Kampf geworfen. Aber Labour ist gescheitert."

Im Regierungsbezirk Westminster konnten sich die Konservativen ebenfalls halten. Und auch in Barnet, einem Londoner Stadtteil mit einem hohem Anteil jüdischer Wähler. Hier habe der öffentlich ausgetragene Streit um Antisemitismus in der Labour Party den Umschwung verhindert, glaubt etwa der Labour-Bezirksvertreter Barry Rawlings: Wenn die Partei rechtzeitig die antijüdischen Tendenzen in den eigenen Reihen bekämpft hätte, wäre man heute mit einer Mehrheit aufgewacht.

Der ganz große Erfolg blieb zwar aus - Jeremy Corbyn durfte sich aber über das Ergebnis in der Hafenstadt Plymouth freuen.

Erfolge für die Liberaldemokraten

Stattdessen holten die Konservativen die Mehrheit in Barnet. Auch wenn Labour also nicht wie erhofft die Position in London ausbauen konnte - die Partei bleibt in der Hauptstadt mit Abstand stärkste Kraft. Außerdem konnte sie die Hafenstadt Plymouth von den Konservativen zurückerobern, so dass Parteichef Jeremy Corbyn auch einen Grund zum Feiern hatte. Seine Partei habe hier verdient gewonnen, sagte er: "Gut gemacht, Plymouth Labour!"

Auch die Liberaldemokraten, die nach der Koalition mit den Konservativen landesweit abgestürzt waren, sehen sich heute als Sieger. Ihr klares Bekenntnis zur Mitgliedschaft in der EU, ihr Kampf gegen den Brexit trug immerhin im wohlhabenden Richmond im Süden Londons Früchte. Dort holten sie sich die Mehrheit im Stadtrat. Man müsse die Liberaldemokraten auch auf nationaler Bühne wieder ernst nehmen, schloss der Vorsitzende Vince Cable daraus.

"UKIP ist kollabiert"

Trotzdem - diese Kommunalwahlen waren im Ergebnis kein Denkzettel für die Konservativen. "Bei diesen Wahlen ist eigentlich nicht viel passiert", sagt etwa der Politikforscher John Curtice. Eine Ausnahme gebe es aber: "UKIP ist kollabiert."

In der Tat: Die UKIP, die United Kingdom Independence Party, hatte in den vergangenen Jahren viele Protestwähler erreicht, die Großbritannien aus der EU drängen wollten. Diesen Brexit-Job erledigen jetzt die Konservativen. Deshalb sind vor allem in der englischen Provinz die UKIP-Wähler wieder zu Theresa Mays Partei zurückgekehrt.

Kommunalwahlen in England bringen keinen Stimmungsumschwung

Jens-Peter Marquardt, ARD London

04.05.2018 15:05 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.