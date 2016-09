Nach mehr als 50 Jahren Bürgerkrieg unterzeichnen kolumbianische Regierung und FARC-Rebellen heute den Friedensvertrag. Doch im Land laufen Konservative Sturm gegen das Abkommen. Das letzte Wort haben die Kolumbianer in einer Volksabstimmung.

Von Ivo Marusczyk, ARD-Studio Südamerika

"Ein Konflikt, der mehr als ein halbes Jahrhundert gedauert hat, ist zu Ende. Ein Konflikt, der mehr als 220.000 Tote und acht Millionen andere Opfer hinterlassen hat, ist vorbei. In Kolumbien läuten die Friedensglocken." Mit diesen Worten hatte Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos der UN-Vollversammlung eine der wenigen guten Nachrichten mitgebracht.

Der letzte und der älteste bewaffnete Konflikt der westlichen Welt ist zu Ende. Und auch Timoleón Jiménez, genannt Timochenko, der Kommandant der FARC, lässt keinen Zweifel daran, dass der Friedensvertrag endgültig und abschließend ist. Es gebe keine Sieger und keine Besiegten. "Wenn unsere Gegner sich rühmen, sie hätten den Krieg gewonnen, lasst sie doch. Für die FARC und das Volk wird die wichtigste Genugtuung immer sein, den Frieden gewonnen zu haben", sagte er.

FARC-Chef Jiménez (rechts) und Kolumbiens Präsident Santos (links) hatten sich im Beisein von Kubas Präsidenten Castro im Juni in Havanna auf einen Waffenstillstand verständigt, der Grundlage für den jetzigen Friedensvertrag ist.

Zeremonie mit Präsidenten und Außenministern

Die Unterhändler hatten vor einem Monat in Havanna einen endgültigen Text festgelegt. Heute werden Santos und Timochenko das Abkommen feierlich unterzeichnen. In der Stadt Cartagena an der Karibikküste von Kolumbien werden zu dieser Zeremonie 15 Präsidenten und 27 Außenminister erwartet.

Am Mittag sollen in Cartagena und im ganzen Land Gottesdienste gefeiert werden. Nach 17 Uhr, also nach deutscher Zeit in der Nacht von Montag auf Dienstag kurz nach Mitternacht, sollen im Flaggenhof des Kongresszentrums von Cartagena feierlich die Unterschriften unter den Vertrag gesetzt werden.

Der Waffenstillstand habe sich als stabil erwiesen, betonte Santos: "Es gab seitdem keinen Toten, keinen einzigen Verletzten mehr, nicht eine Kugel wurde abgefeuert."

Rebellen der FARC: Die Guerillagruppe wandelt sich und will irgendwann eine normale Partei sein.

FARC auf dem Weg zu normaler Partei

Am Wochenende hatte die Guerillagruppe dem Friedensabkommen endgültig zugestimmt, das die Unterhändler in Havanna geschlossen hatten. Die FARC wandelt sich von einer marxistischen Guerillagruppe zu einer politischen Bewegung, sie will irgendwann eine normale Partei sein. Und das ist einer der zentralen Punkte des Abkommens, wie Präsident Santos betonte, "dass die FARC als bewaffnete Gruppe verschwindet, sich wieder in die Gesellschaft eingliedert und sich im Rahmen der Demokratie in eine politische Bewegung verwandeln wird".

Die Kämpfer sollen aus dem Untergrund kommen und sich in bestimmten Gebieten ansiedeln. Sie versprechen, jede Verbindung mit dem Drogenhandel abzubrechen. Für schwere Kriegsverbrechen ist ein Sondertribunal vorgesehen. Aber dessen Strafen sind vielen in Kolumbien viel zu milde.

Ex-Präsident schießt quer

Konservative Kräfte unter Führung von Ex-Präsident Álvaro Uribe laufen Sturm gegen das Abkommen: "Ich habe mich nie gegen den Frieden gestellt, niemals. Aber wie es scheint, bringen die Texte von Havanna keinen Frieden, sondern sind nur ein schlechtes Beispiel."

Er befürchtet, dass das Abkommen zu mehr Wut und nicht zur Versöhnung führt - und dass Linksregierungen in Kuba oder Venezuela jetzt als Vorbild dienen, zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik. Sein Wort hat Gewicht.

Am 2. Oktober entscheiden die Kolumbianer bei einem Referendum über den Friedensvertrag. Uribes Lager dürfte nach den letzten Umfragen eine Niederlage einstecken - aber immerhin könnte sich rund ein Drittel der Wähler gegen den Friedensvertrag aussprechen. Das wäre eine schwere Hypothek für den Prozess, der jetzt beginnt. Und es gibt Hinweise, dass Kämpfer der noch radikaleren Guerillagruppe ELN versuchen, die Kontrolle in Gebieten zu übernehmen, in denen die FARC die Waffen niederlegt.

Friedensschluss mit der FARC wird besiegelt

I. Marusczyk, ARD Buenos Aires

