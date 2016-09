UN-Generalsekretär Ban hat die Vertreter der 193 UN-Mitgliedstaaten bei seiner letzten Generaldebatte dazu aufgefordert, das Pariser Klimaschutzabkommen zu unterstützen. Noch immer fehlen die Unterschriften von mindestens 26 Staaten - und die Zeit drängt.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

"Wir haben keine Zeit zu verlieren", mahnt Frankreichs Präsident François Hollande am Rednerpult der Vereinten Nationen. Er ist so etwas wie der Schirmherr des Pariser Abkommens zum Klimaschutz. Und so nutzt er die ersten Minuten seiner Rede vor den Vereinten Nationen vor allem für eines: Er wirbt dringend für die Ratifizierung des Abkommens: "Jeder hier weiß, dass es nur in Kraft treten wird, wenn es von mindestens 55 unterzeichnenden Länder ratifiziert ist, die für 55 Prozent der klimaschädlichen Gase verantwortlich zeichnen."

Die fast zwei Jahre seit Unterzeichnung des Pariser Abkommens seien die heißesten seit Beginn von Klimaaufzeichnungen gewesen, so Ban. Also: keine Zeit zu verlieren.

Noch mindestens 26 Unterschrift fehlen

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat in die große Halle der Generalversammlung eingeladen, um diese Bestätigungen möglichst vieler Länder einzusammeln. "Mit dem Pariser Abkommen zum Klimawandel gehen wir die entscheidende Herausforderung unserer Zeit an", sagt Ban.

Die Vereinten Nationen erklären, sie benötigten für das Inkrafttreten einerseits noch 26 Unterschriften. Das scheint machbar: Rund 30 Länder nämlich hätten sich angekündigt, darunter Argentinien und Brasilien. Darunter - natürlich - auch Frankreich. Ob damit aber das zweite Ziel - 55 Prozent des Ausstoßes also - auch erreicht wird, scheint mit Blick auf die Liste von Kiribati bis Salomon-Inseln fraglich.

Klimawandel als Fluchtgrund

Vergangene Woche erst hat sich auch der Filmstar und UN-Sonderbotschafter Leonardo DiCaprio für das Anliegen stark gemacht - und es mit dem anderen großen Gipfelthema verbunden: die mit 65 Millionen Menschen größte Flüchtlingsbewegung seit dem 2. Weltkrieg.

Der Klimawandel mit Dürren, Überflutungen und steigendem Meeresspiegel könnte Hunderte Millionen Menschen vertreiben - alles andere als eine friedvolle Aussicht, so DiCaprio.

Ein ganz ähnliches düsteres Bild entwarf auch US-Präsident Barack Obama in seiner UN-Rede: "Wenn wir nicht mutig handeln, dann wird die Rechnung hoch ausfallen. Massenmigration. Überflutete Städte. Ganze Nationen vertrieben. Das Nahrungsangebot verringert. Konflikte - geboren aus Verzweiflung."

Bans Vermächtnis

UN-Generalsekretär Ban, der Ende des Jahres aus dem Amt scheidet, nutzte das gemeinsame Mittagessen mit Staats- und Regierungschefs, um für das Abkommen zu werben. Es gehört, wie auch Leonardo DiCaprio schon dankend anerkannt hatte, zu Bans Vermächtnis als dem obersten Diplomaten der Vereinten Nationen, der gerade einmal mehr in der Syrienkrise einen herben Rückschlag hinnehmen musste.

Diplomatie für den Klimaschutz habe viel Opposition erlebt, blickt Ban zurück. Aber jetzt sei das Abkommen auf der Schwelle zum Inkrafttreten. "Diese Leistung wird ganz sicher in den kommenden Jahrzehnten fortwirken."

