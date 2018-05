Das OLG München hat einen Flüchtling freigesprochen, der sich durch Kirchenasyl seiner Abschiebung entzogen hat. Zugleich machte das Urteil deutlich, dass Kirchenasyl nicht vor Abschiebung schützt.

Von Kolja Schwartz, ARD-Rechtsredaktion

Gut drei Monate lebte er im Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde St. Jakob im bayrischen Freising - im Kirchenasyl. Denn der Nigerianer Evans I., der in Deutschland Asyl beantragt hatte, sollte nach Italien abgeschoben werden. In das Land, in dem er erstmals europäischen Boden betreten hatte. So sieht es die sogenannte Dublin-III Verordnung vor. Deutschland muss nicht dorthin abschieben - darf es aber, wenn gewisse Fristen eingehalten werden.

Um die Frist ohne Abschiebung verstreichen zu lassen, ging Evans I. in die Obhut der Kirchengemeinde in Bayern. Jetzt musste das Oberlandesgericht München in einem Grundsatzurteil klären: Hat er sich damit strafbar gemacht? Wegen des illegalen Aufenthalts im Bundesgebiet? Oder lässt vielleicht das Kirchenasyl die Strafbarkeit entfallen?

Kein illegaler Aufenthalt im Bundesgebiet

Nach § 95 Abs. 1, Nr 2 des Aufenthaltsgesetzes macht sich strafbar, wer sich ohne erforderlichen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält. Allerdings nur, wenn er vollziehbar ausreisepflichtig ist und auch keine Ausreisefrist mehr besteht oder die Abschiebung ausgesetzt wurde. Solange ein Flüchtling also geduldet ist, kann er sich nicht strafbar machen.

Die Richter am OLG München sprachen Evans I. auch in zweiter Instanz frei. Er hat sich nicht wegen eines illegalen Aufenthalts strafbar gemacht. Denn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat seinen Fall während des Aufenthalts im Kirchenasyl erneut sachlich geprüft. Und während dieser Prüfung hätte er eine Duldung bekommen müssen. Ein rechtliches Abschiebehindernis, so dass der § 95 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG nicht erfüllt ist.

Kirchenasyl schützt nicht immer vor Strafbarkeit

Mit dem Kirchenasyl hat das nur bedingt zu tun. Die Richter betonten ausdrücklich, dass das Kirchenasyl "kein in der geltenden Rechtsordnung anerkanntes Rechtsinstitut" sei. Kirchenasyl verbiete dem Staat deshalb kein Handeln und zwinge ihn auch nicht zu einer Duldung von Asylbewerbern.

Allerdings habe das BAMF im Februar 2015 eine Vereinbarung mit den Kirchen getroffen. Darin habe man die "sachliche Einzelfallprüfung" der Fälle zugesagt, die sich im Kirchenasyl befinden. Und solange diese Einzelfallprüfung andauert, bestehe ein Anspruch auf Duldung. Nach dem Abschluss einer solchen Prüfung kann sich der Flüchtling dann aber auch im Kirchenasyl wieder strafbar machen. Nachdem man ihm mitgeteilt hat, dass die Prüfung negativ für ihn ausgefallen ist.

Etwa 700 Menschen in Kirchenasyl

In Deutschland befinden sich derzeit etwa 700 Personen im Kirchenasyl. Die Vertreter der Kirchen hoben 2015, nach der Vereinbarung mit dem BAMF die besondere Schutztradition des Kirchenasyls in Deutschland hervor. Damit wolle man keineswegs das geltende Recht aufheben, "sondern die Anwendung des Rechtes im Sinne der Menschenrechte anregen". Kirchenasyl sei auch kein politisches Statement gegen die Dublin-III-Verordnung. In vielen Ländern der EU würden Flüchtlinge aber menschenrechtswidrig behandelt. Nur deshalb gewähre man in bestimmten Fällen Kirchenasyl.

Bei dem umstrittenen Kirchenasyl geht es auch um die Frage, ob sich die Personen, die Kirchenasyl gewähren, also zumeist die Pfarrer, strafbar machen könnten. Zum Bespiel als Beihilfehandlung oder wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Dazu musste sich das Gericht heute jedoch nicht äußern.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 03. Mai 2018 um 12:00 Uhr.