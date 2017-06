Das Emirat Katar ist von seinen Nachbarn unter Druck gesetzt worden. Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain brachen die diplomatischen Beziehungen ab. Sie werfen dem Golfstaat Unterstützung des Terrorismus im Jemen und in Syrien vor.

Mehrere Länder der arabischen Welt haben ihre Verbindungen zu Katar gekappt. Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain werfen dem Golfstaat Unterstützung des Terrorismus vor. Saudi-Arabien schloss die Grenze zum Nachbarland. Ägypten sperrte alle Häfen und Flughäfen für Schiffe und Flugzeuge aus dem Emirat. Auch die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die seit März 2015 Luftangriffe auf mutmaßliche Stellungen von Aufständischen im Jemen fliegt, schloss Katar aus.

In einer Erklärung der staatlichen saudi-arabischen Nachrichtenagentur SPA hieß es, Katar verbreite die Botschaften zahlreicher Terrorgruppen über seine Medien. Dazu zählten neben der Muslimbruderschaft auch Al Kaida und die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Damit solle die Stabilität in der Region gestört werden. Die staatliche Nachrichtenagentur Ägyptens warf Katar einen gezielten Plan vor, der sich gegen die Einheit der arabischen Welt richte.

Für die Bürger Katars bedeutet die Ankündigung, dass sie nun binnen zwei Wochen die anderen Golfstaaten verlassen müssen, denn weitere Verkehrsverbindungen sollen gekappt werden. Die Fluglinie Etihad aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kündigte bereits an, Flüge nach Katar auszusetzen.

Tillerson fordert zur Mäßigung auf

US-Außenminister Rex Tillerson rief die Golfstaaten auf, ihren Streit beizulegen. Er ermuntere die Beteiligten, sich an einen Tisch zu setzen "und die Differenzen anzusprechen", sagte Tillerson. Es sei wichtig, dass der Golf-Kooperationsrat "geeint bleibe". Der Organisation gehören neben Katar, Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten auch der Oman und Kuwait an. Katar ist auch Teil der US-geführten Koalition im Kampf gegen die IS-Miliz.

